Escadas do Quebra Costas, em Coimbra, voltam a ser palco de festival de jazz

Lusa 24 Mai, 2017, 11:12 / atualizado em 24 Mai, 2017, 11:13 | Cultura

O festival nasceu há seis anos pela mão do café Quebra, situado na escadaria incluída no Património Mundial da UNESCO, e esta é a primeira edição organizada por uma associação cultural que agrega a maioria dos comerciantes e alguns trabalhadores dos estabelecimentos do Quebra Costas.

Por aquelas escadas, todas as sextas-feiras e sábados entre 23 de junho e 02 de setembro, irá haver concertos de jazz, com diferentes formações e subgéneros, havendo um "equilíbrio entre o jazz mais tradicional e menos tradicional", disse à agência Lusa o baterista e responsável pela programação, Paulo Bandeira.

Num pequeno palco (um patamar da escadaria) de cinco por três metros, irão passar os Lokomotiv (Mário Delgado, Carlos Barretto, José Salgueiro), o Quinteto Luís Cunha, o trio OGRE da vocalista Maria João, o Gonçalo Leonardo Quarteto, Marta Hugon e Amplectors, entre outros.

Cada grupo faz dois concertos por fim de semana (com a exceção de Lokomotiv), terminando o festival em setembro, com a Quebra Ensemble, um grupo formado por Paulo Bandeira e por outros músicos que tocaram ao longo das edições do festival e que estará aberto a uma `jam session`.

Tocar no Quebra Costas "é completamente diferente. A acústica, o ambiente, o facto de ser Património Mundial é mítico e as escadas acabam por fazer um auditório em que tudo soa muito bem", sublinhou Paulo Bandeira, recordando que uma das presenças habituais no festival é Mário Laginha, "que também adora lá tocar".

Durante os concertos, é comum o patamar estar rodeado, ao longo das escadas, quer de cima quer de baixo, de público a assistir aos concertos gratuitos.

Segundo o responsável pelo festival e proprietário do café Quebra, Miguel Lima, a edição deste ano é o primeiro evento organizado pela recém-criada associação cultural que agrega a maioria dos comerciantes daquela zona.

No futuro, o objetivo passa por juntar ainda mais estabelecimentos das redondezas na associação e dinamizar mais eventos culturais para aquele espaço, situado junto à Sé Velha de Coimbra.

De acordo com Miguel Lima, o festival apenas conta com um apoio "simbólico" da junta de freguesia, sendo que há expectativa de, no futuro, haver um apoio "por parte do Turismo e da Câmara de Coimbra".

O festival arranca a 23 e 24 de junho com concertos do 5TETO, que integra Pedro Moreira e João Mortágua no saxofone, João Freitas na guitarra, Bernardo Moreira no contrabaixo e Paulo Bandeira na bateria.