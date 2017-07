Escola da Noite apresenta "histórias perversas" de Javier Tomeo em Coimbra

Lusa 17 Jul, 2017, 17:23 | Cultura

A produção inclui excertos das obras "Histórias Mínimas", "Cuentos perversos", "Inéditos y Reescrituras", "Los nuevos inquisidores", "Problemas oculares" e "Bestiário" e vai ser apresentada no Teatro da Cerca de São Bernardo, no centro da cidade.

"A perversidade, anunciada pelo próprio, e a aparente falta de compaixão com que [Tomeo] trata as suas personagens desafiam-nos a pensar na forma como vivemos, como vivemos com o outro e como convivemos com um mundo que tantas vezes nos parece uma coisa demasiado estranha", defende a Escola da Noite, no texto de apresentação do espetáculo.

A companhia salienta ainda "o elaborado dispositivo cénico" da produção, que está a cargo do encenador António Augusto Barros, e que é "possível apenas numa sala com as características do Teatro da Cerca de São Bernardo". "Realça os efeitos de surpresa, mistério e inquietação que os textos transmitem", defende a companhia.

Javier Tomeo, que morreu em 2013, deixando dois livros por publicar - a novela "El hombre bicolor" e o seu último livro de micro-relatos "El fin de los dinosaurios" - viu as suas obras traduzidas em quinze idiomas e adaptadas a cinema e a produções, nos principais teatros europeus. Foi distinguido com o Prémio Aragón a las Letras, em 1994.

É também autor da peça "Amado Monstro", com a qual a Escola da Noite iniciou a sua atividade, há 25 anos.

Em Portugal, foram publicados "Amado Monstro" (Cotovia, 1990) e "Histórias Mínimas" (Livros Horizonte, 1992).

As antestreias de "TOMEO Histórias Perversas" são nos dias 26 e 27 de julho, e têm entrada gratuita.

A produção será depois exibida ao longo do mês de setembro.