Escola de samba Beija-Flor leva o título no Carnaval do Rio de Janeiro

Com 270 pontos, a Beija-Flor foi a melhor entre as 12 escolas e conseguiu a sua 15.ª vitória na história.

O desfile da Beija-Flor, na segunda-feira, teve uma homenagem a um importante sambista e líder carnavalesco, Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, ex-diretor da escola, conhecido como Laíla, que morreu em 2021, que contou ainda com uma extensa formação musical clássica e uma devoção tanto a Jesus quanto aos orixás.

Nos carros alegóricos alternou-se figuras de santos africanos e cristãos.

Durante os três dias de desfiles do Grupo Especial, passaram pela passarela do sambódromo cerca de 36 mil sambistas que, ao ritmo de uma percussão poderosa e acompanhados por cerca de 70 carros alegóricos, animaram o público nas arquibancadas com música, purpurina, e muita criatividade.

Ao longo dos três dias de desfiles, que contaram com mais de 75 mil pessoas diariamente nas bancadas, a herança africana, A magia da Amazónia, o respeito à diversidade e a tolerância religiosa marcaram as festividades naquela que é apelidada "A maior festa da terra".

À Lusa, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, frisou que o Rio de Janeiro e as escolas de samba "orgulhoso da sua negritude".

"O Carnaval tem uma subversão dos papeis, do protagonismo" e "o Brasil e o Rio de Janeiro que se apresenta na avenida ele é um desejo", frisou.

Marcelo Freixo disse ainda que "os sambas são sempre muito crítico socialmente, o samba não é conciliador".

De acordo com o Governo brasileiro, a maior festa popular do Brasil foi celebrada por mais de 53 milhões de pessoas em todos os estados, num número que representa um aumento de cerca de 8% em relação ao ano passado, movimentando mais de 1,93 mil milhões de euros.

Só no Carnaval carioca passaram cerca de 8 milhões de foliões, gerando movimentação económica de aproximadamente 890 milhões de euros, de acorodo com o Governo do estado do Rio de Janeiro.

Depois de um mês de festa com 482 desfiles de rua no pré-carnaval, a festa oficial chegou ao fim.

A folia, no entanto, continuará na cidade até o próximo fim de semana, quando as seis primeiras escolas de samba voltarão a desfilar no sambódromo.