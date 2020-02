Escola de samba brasileira homenageia China moderna em desfile de Carnaval

Em entrevista à Lusa, o cenógrafo Cristiano Bara disse que já tinha vontade de montar um desfile sobre o país asiático, ideia que se tornou realidade em 2020 graças a uma parceria firmada pelos membros da Unidos da Vila Maria com o Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina) e a comunidade chinesa.

"A China hoje é um mercado que alimenta os mercados do mundo, isto é algo bem interessante. [Tentamos] entender e pegar uma receita do que deu certo [na China] e mostrar para o mundo, de uma forma figurada, carnavalesca, dentro do espetáculo Carnaval", explicou Bara.

O encenador, que é responsável pela criação e organização de todas as atividades e detalhes do desfile, também contou que a passagem da escola pelo Sambódromo estará divido em alguns momentos até chegar à China moderna e conectada pela velocidade da internet de quinta geração (5G).

"Penso em primeiro momento numa China antiga, que todos imaginam, os telhados, dragões, as grandes construções chinesadas. Depois num outro momento falamos da mente brilhante do chinês que inventou muita coisa e subdividimos isto em ciências, arquitetura até chegarmos ao filósofo Confúcio", declarou.

"Noutro momento falaremos de uma cidade inteligente totalmente controlada pela internet, integrada com a natureza e a biodiversidade. No último momento falaremos da produção em larga escala, da chegada da China à Lua e da união de povos na China como exemplo", acrescentou.

O tema central do desfile da Unidos da Vila Maria tomou forma depois de uma viagem de 40 dias ao país asiático de Bara e do presidente da escola de samba, Adilson José, entre julho e agosto do ano passado.

"Foi muito interessante esta viagem, foi muito legal ter ido junto com o presidente porque ele entendeu da forma que eu entendi. Sentimos a China para fazer este enredo. Tínhamos muitas ideias para pouco espaço e fizemos uma seleção para escolher o que era melhor", frisou Bara.

Além das plumas e do brilho típico das fantasias das escolas de samba brasileiras, os quase 3 mil participantes do desfile da escola de samba, fundada em 1954 e que busca conquistar o primeiro título neste ano, vão vestir roupas tradicionais chinesas que, segundo Bara, "têm a intenção de mostrar que mesmo com toda a tecnologia a China não abandona suas tradições".

"Dentro desta proposta, nós também não devemos abandonar nossas tradições, inclusive o Carnaval que é uma tradição brasileira. Teremos também uma fantasia muito interessante, um soldado que mostramos como [um ser] meio robô meio ser humano, que tem um teclado de verdade, um rato de verdade", comentou.

A Unidos da Vila Maria irá desfilar na cidade de São Paulo no próximo sábado, 22 de fevereiro.