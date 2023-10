Escola de samba embarca numa viagem histórica de fábulas portuguesas no Carnaval carioca

"Vamos contar a história de Portugal através das suas lendas, das suas histórias fantásticas. Com um pé na história, mas com o corpo inteiro na imaginação", contou à Lusa o carnavalesco do samba-enrendo da Unidos da Tijuca, Alexandre Lousada.

O enredo "O Conto de Fados" será uma mistura de factos, mistérios e lendas populares sobre a formação de Portugal.

À Lusa, o presidente Unidos da Tijuca, o empresário português Fernando Horta, recordou que a "escola sempre teve muitos enredos ligados a Portugal".

"Desde os anos 90 fizemos já sete ou oito enredos sobre Portugal", afirmou Fernando Horta, da cidade portuguesa de Lixa, mas que se encontra no Brasil desde 1965, quando tinha 11 anos.

"Muita da comunidade portuguesa desfila aqui na escola, participa da escola", que foi fundada em 1931, no morro do Borel, e foi campeã do Carnaval Carioca em 1936, 2010, 2012 e 2014.

"Ela é mais conhecida como a escola portuguesa", disse, lembrando que em 2000 o enredo foi feito à volta dos 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil e em 2020 dedicado à circum-navegação de Fernão de Magalhães.

Agora, para 2024, nos dias 11 e 12 de fevereiro, a Unidos da Tijuca, uma das 12 escolas do Grupo Especial do Rio, desfilará no sambódromo de Sapucaí - o gigantesco `templo` onde, todos os anos, milhares de pessoas se rendem à criatividade, música e cor -- ao ritmo dos mitos portuguesas.

Desde que Portugal era conhecido pelos gregos como Ofiússa, terra das serpentes, a chegada dos celtas, a invasão dos romanos, depois dos mouros, explicou Alexandre Lousada.

"Toda essa contribuição cultural que o país recebeu através da realidade da história", resumiu, acrescentando que a missão é contar "essa história como se fosse um conto de fadas", num jogo de palavras, já que "fado, além de ser nome de música tradicional portuguesa, ele se traduz também como destino".

A história será contada através das várias versões populares que mitificaram personagens heróicos portugueses que perduram até hoje, disse o responsável.

"Tudo de Portugal que tenha uma história fantástica por trás", como os Lusíadas, mas também dos doces, culinária, tapetes de Arraiolos, os lenços dos namorados, a pesca, o bacalhau, os grandes poetas e até a revolução dos escravos, detalhou.

Ao todo serão mais de 3.000 membros da escola que vão desfilar no mais emblemático carnaval do mundo e que é responsável por um terço de toda a atividade económica do gigante sul-americano durante a época carnavalesca.

O enredo termina com "o mistério da fé", disse o carnavalesco.

"Um povo que tem enraizado, nas suas tradições, festas religiosas e a devoção a Nossa Senhora de Fátima", afirmou.

O Carnaval do Rio é um motor de desenvolvimento económico na cidade, uma vez que gera emprego ao longo do ano e é a fonte de rendimento para milhares de famílias que ganham a vida com o festival.

Um único dia de desfile no Sambódromo move mais de 20.000 pessoas.