Escolas de samba da Figueira da Foz marcam presença no festival BR FEST

As escolas Unidos do Mato Grosso, G.R.E.S. A Rainha e G.R.E.S. Novo Império vão tocar e desfilar no areal, no intervalo dos concertos, revelou a organização do evento, em nota enviada à agência Lusa.

"Cada escola de samba, com sua história e estilo único, vai oferecer apresentações que celebram a rica tradição do samba e do Carnaval, transportando o público para as ruas do Brasil".

Para o diretor do evento, Tiago Castelo Branco, citado na nota, "o BR FEST é um festival inclusivo que pretende congregar todos os géneros musicais que representam a musicalidade do país irmão".

"Tendo a Figueira da Foz três das melhores escolas de samba do país, esta parceria é mais do que natural e virá enriquecer muito o espetáculo".

Além das apresentações de samba, o festival que decorre na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, contará com shows ao vivo, DJ, `Tiktokers`, gastronomia típica e outras experiências.

Fafá de Belém (domingo) e Gabriel, O Pensador (sábado) estão entre os nomes do cartaz.