Foto: Miguel Bastos - Antena 1

No ultimo fim-de-semana, a Fundação anunciou a abertura das candidaturas ao Prémio Literário, que é entregue de dois em dois anos, bem como o nome dos vencedores das bolsas de Residência Literária que permitem que cada escritor possa passar um mês na quinta que inspirou o romance "A Cidade e as Serras".



O repórter da Antena 1 Miguel Bastos conversou com o escritor Francisco Mota Saraiva que ganhou uma bolsa literária da Fundação, no ano passado.