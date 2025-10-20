Escritaria. Festival literário celebra 18 anos

Escritaria 2025

A 18ª edição do festival literário Escritaria começa esta segunda-feira em Penafiel, onde vai homenagear Maria do Rosário Pedreira, num evento que contará, até dia 26, com nomes como Aldina Duarte, Capicua, José Luís Peixoto e Luísa Sobral, entre outros.

Do programa fazem parte concertos, debates, performances, visitas a escolas, circo contemporâneo, espetáculos infanto-juvenis, uma exposição, uma jam poética e a edição exclusiva Escritaria 2025 de "Caçador de algas", o livro inédito de contos escritos por Maria do Rosário Pedreira.A programação deste ano vai ter vários eventos relacionados com a homenageada, Maria do Rosário Pedreira.

Por exemplo, o espetáculo "Mulher do meu país", a partir do livro com o mesmo título de Maria do Rosário Pedreira. Ou um concerto de Aldina Duarte com poesia da autora.

Todas as sessões do Escritaria são de acesso gratuito.
