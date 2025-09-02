Escritor Amin Maalouf diz que "humanidade vive momentos mais perigosos"

"Acredito que há uma onda de humanidade que nos permitirá ultrapassar este período, mas é verdade que este é provavelmente o período mais perigoso da história", destacou Amin Maalouf, após ter sido anunciado como o vencedor do Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas de 2025.

"Acredito que nos espera muita devastação, mas penso que nos devemos convencer de que eventualmente encontraremos a força interior para sobreviver", indicou Amin Maalouf, numa conferência de imprensa realizada na cidade de Guadalajara, no oeste do México.

Maalouf ganhou o prémio pela obra "As Cruzadas Vistas pelos Árabes", "que ocupa um lugar essencial na literatura contemporânea por explorar com grande lucidez as fraturas e fusões do mundo moderno", anunciou a porta-voz do júri, Carmen Alemany.

"Os seus romances e ensaios exploram a memória e o exílio, rejeitando a estreiteza de espírito nacionalista ou religiosa", e o seu "pensamento humanista, crítico e generoso (...) recorda-nos que a esperança reside no reconhecimento das nossas heranças partilhadas", sublinhou a porta-voz.

O autor de `Lion, o Africano` e `Samarkand` observou que o fortalecimento da identidade é uma das formas de lidar com um mundo onde existe pouca solidariedade.

O autor criticou ainda os países desenvolvidos que beneficiaram do talento de milhares de pessoas que chegaram aos seus territórios para construir as suas economias e o seu legado cultural, e que agora "se questionam se devem ou não acolher os migrantes".

O escritor, radicado em Paris desde 1976, nasceu em Beirute em 1949 e vai receber o prémio no dia 29 de novembro, na cerimónia de abertura da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, a decorrer de 29 de novembro a 08 de dezembro, este ano dedicada a Barcelona.

O Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas tem o valor de 150 mil dólares (perto de 128 mil euros) e reconhece o conjunto de uma obra de qualquer género literário.

A edição deste ano, segundo a organização da FIL de Guadalajara, recebeu 63 nomeações, num total de 48 escritores de seis línguas e 18 países: Espanha, El Salvador, Colômbia, México, Argentina, Nicarágua, Cuba, Chile, Japão, Líbano, França, Senegal, Marrocos, Guiné, Itália, Cabo Verde, Brasil e Portugal.