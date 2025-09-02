Escritor Amin Maalouf diz que "humanidade vive momentos mais perigosos"
O escritor libanês Amin Maalouf disse hoje, no México, que a humanidade vive um dos seus momentos mais perigosos, mas está confiante de que as sociedades encontrarão "uma onda de humanidade" para resistir.
"Acredito que há uma onda de humanidade que nos permitirá ultrapassar este período, mas é verdade que este é provavelmente o período mais perigoso da história", destacou Amin Maalouf, após ter sido anunciado como o vencedor do Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas de 2025.
"Acredito que nos espera muita devastação, mas penso que nos devemos convencer de que eventualmente encontraremos a força interior para sobreviver", indicou Amin Maalouf, numa conferência de imprensa realizada na cidade de Guadalajara, no oeste do México.
Maalouf ganhou o prémio pela obra "As Cruzadas Vistas pelos Árabes", "que ocupa um lugar essencial na literatura contemporânea por explorar com grande lucidez as fraturas e fusões do mundo moderno", anunciou a porta-voz do júri, Carmen Alemany.
"Os seus romances e ensaios exploram a memória e o exílio, rejeitando a estreiteza de espírito nacionalista ou religiosa", e o seu "pensamento humanista, crítico e generoso (...) recorda-nos que a esperança reside no reconhecimento das nossas heranças partilhadas", sublinhou a porta-voz.
O autor de `Lion, o Africano` e `Samarkand` observou que o fortalecimento da identidade é uma das formas de lidar com um mundo onde existe pouca solidariedade.
O autor criticou ainda os países desenvolvidos que beneficiaram do talento de milhares de pessoas que chegaram aos seus territórios para construir as suas economias e o seu legado cultural, e que agora "se questionam se devem ou não acolher os migrantes".
O escritor, radicado em Paris desde 1976, nasceu em Beirute em 1949 e vai receber o prémio no dia 29 de novembro, na cerimónia de abertura da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, a decorrer de 29 de novembro a 08 de dezembro, este ano dedicada a Barcelona.
O Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas tem o valor de 150 mil dólares (perto de 128 mil euros) e reconhece o conjunto de uma obra de qualquer género literário.
A edição deste ano, segundo a organização da FIL de Guadalajara, recebeu 63 nomeações, num total de 48 escritores de seis línguas e 18 países: Espanha, El Salvador, Colômbia, México, Argentina, Nicarágua, Cuba, Chile, Japão, Líbano, França, Senegal, Marrocos, Guiné, Itália, Cabo Verde, Brasil e Portugal.