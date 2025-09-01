Escritor Amin Maalouf vence Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas 2025
O escritor franco-libanês Amin Maalouf é o vencedor do Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas 2025, anunciou hoje a organização da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México, que atribui o galardão.
O júri, que decidiu por unanimidade, reconheceu em Amin Maalouf "uma das vozes mais importantes do nosso tempo".
Na sua declaração, o júri afirma que a obra do autor de "As Cruzadas Vistas pelos Árabes" ocupa "um lugar essencial na literatura contemporânea, pois explora com grande lucidez as fraturas e fusões do mundo moderno", demonstrando como "a esperança reside no reconhecimento das nossas heranças partilhadas".
O júri da edição deste ano do Prémio FIL de Literatura foi composto por Alain Mabanckou, da República do Congo, Carmen Alemany, de Espanha, Francisco Noa, de Moçambique, Jerónimo Pizarro, da Colômbia, Lucía Melgar, do México, Massimo Rizzante, de Itália, e Xavi Ayén, de Espanha.
O anúncio do vencedor foi feito numa conferência de imprensa presidida pela reitora da Universidade de Guadalajara, Karla Planter Pérez, acompanhada do presidente e da diretora do Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas, respetivamente Héctor Raúl Solís Gadea e Dulce María Zúñiga.
Amin Maalouf receberá o prémio no próximo dia 29 de novembro, na cerimónia de abertura da Feira Internacional do Livro de Guadalajara.
Em 2024, o vencedor foi o escritor moçambicano Mia Couto.
A portuguesa Lídia Jorge foi distinguida com o prémio na edição de 2020.