Escritor António Mota promove leitura da língua portuguesa em escolas dos EUA

RTP04 Nov, 2017, 16:38 / atualizado em 04 Nov, 2017, 17:19 | Cultura

A iniciativa decorre no âmbito do plano de incentivo à leitura do Camões, I.P., do plano de divulgação da Língua Portuguesa da CEPE-EUA e de mais uma iniciativa de promoção da leitura em língua portuguesa e a convite da Coordenação do Ensino de Português nos EUA (CEPE-EUA) em articulação com os vários postos consulares. Boston, New Bedford, Providence, Newark, Nova Iorque e Connecticut são algumas das regiões beneficiadas por esta visita do escritor português.







Tem atualmente 90 livros publicados, dos quais mais de 60 são recomendados pelo Plano Nacional de Leitura e/ou pelas Metas Curriculares do Ensino Básico. Internacionalmente, encontra-se publicado em Espanha, no Brasil e na Sérvia.







Entre muitos outros livros, é autor de A casa da janela azul, A Galinha Medrosa, Max e Achebiche uma história muito fixe, O galo da Velha Luciana, O livro das adivinhas 1, Onde está a minha mãe?, Pardinhas, Pedro Alecrim, Pinguim, Se tu visses o que eu vi, são apenas alguns títulos da sua autoria, estando vários deles presentes no Plano Nacional de Leitura.







António Mota nasceu em 1957, em Vilarelho, no concelho de Baião, começou a dar aulas aos 18 anos e teve a sua estreia literária com a A Aldeia da Flores (1979). Em 1983 recebeu o Prémio da Associação Portuguesa de Escritores com o livro O Rapaz de Louredo e, em 1990, o Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças com Pedro Alecrim.



Em 1996, ganhou o Prémio António Botto com A Casa das Bengalas. A Fundação Calouste Gulbenkian voltou a distingui-lo com o mesmo prémio em 2004, desta feita na modalidade "Livro Ilustrado", pela obra Se eu fosse muito Magrinho, com ilustrações de André Letria.



Em 2012, António Mota foi candidato ao Prémio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e Juvenil, promovido pela Fundação SM, do Brasil, com o apoio da Feira Internacional do Livro de Guadalajara.



Em 2014 foi já o candidato de Portugal ao Prémio ALMA (prémio literário Astrid Lindgren Memorial Award) .



Em 2015 foi nomeado pelo Conselho Sueco das Artes para o Prémio ALMA 2015.



O autor português tem livros incluídos em listas de obras literárias de qualidade recomendadas pela International Youth Library, de Munique. Em 2008 foi mesmo agraciado com a Ordem da Instrução Pública.