Escritor mexicano Gonzalo Celorio vence Prémio Cervantes 2025

Gonzalo Celorio, que nasceu na Cidade do México em 1948, tem, segundo o júri do prémio, uma "excecional obra", com "uma voz literária de notável elegância e profundidade reflexiva" consolidada ao longo de cinco décadas.

A decisão do júri foi anunciada hoje, em Madrid, como habitualmente, pelo ministro da Cultura de Espanha, Ernest Urtasun, que destacou que o escritor mexicano tem contribuído, ainda, "de maneira profunda e sustentável" para o enriquecimento do idioma espanhol.

Gonzalo Celorio conjuga na sua obra "a lucidez crítica com uma sensibilidade narrativa que explora os matizes da identidade, a educação sentimental e a perda", acrescentou Ernest Urtasun.

Do escritor foram publicados em Portugal os livros "E que ribombe nos seus centros a terra", numa tradução de Jorge Fallorca (Teorema, 2002), e "Três lindas cubanas", com tradução de Margarida Amado Acosta e revisão de Carlos Pinheiro (Quetzal, 2009), segundo os catálogos da Biblioteca Nacional de Portugal.

Celorio foi convidado de festivais literários portugueses como o Correntes d`Escritas, na Póvoa de Varzim, e o LeV - Literatura em Viagem, em Matosinhos, acompanhando a edição de "Três lindas cubanas".

O Prémio Cervantes, no valor de 125 mil euros, é entregue anualmente em 23 de abril, dia do livro em Espanha e aniversário da morte de Miguel de Cervantes.