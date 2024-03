Escritora brasileira Fernanda Ribeiro vence Prémio Revelação Literária UCCLA-CMLisboa

O júri do prémio deste ano atribuiu ainda duas menções honrosas, a primeira à poesia do brasileiro Frederico da Cruz Vieira de Sousa, com "Chão de Saibro", e outra ao romance "A Sintaxe da Guerra", do angolano Joaquim Njungo Jeremias.

"Cantagalo" é, segundo o júri, "um romance de família", que se desenvolve em "peripécias rápidas, diálogos vivos". O que "atravessa este livro como rio subterrâneo é, não só a condição feminina e a questão da escrita, mas a própria condição do `livro` como possibilidade de escapar a uma vida vazia, concreta, feita de cenas sem sentido nesse lugar - Cantagalo - que é alegoria de todo o Brasil", escreve o júri num comunicado enviado à Lusa.

Relativamente às menções honrosas, o júri destaca em "Chão de Saibro" as "experiências gráficas da poesia visual, da experimentação icónica do texto, transformado em verdadeiro texto-trama-tecido de palavras", considerando o livro de Frederico Vieira de Sousa um conjunto de poemas "o som e seus jogos se sobrepõem ao significado".

No romance "A Sintaxe da Guerra", do angolano de 29 anos Joaquim Njungo Jeremias, de acordo com o júri do prémio, "África canta a sua dor" e os protagonistas "são alegorias de todos os que enfrentaram a guerra colonial".

"Trata-se de descobrir neste livro de prosa descritiva, de diálogos intensos, de fotografias aos interiores de vários infernos..., um modo de narrar que articula o performativo... com o romance social, onde a mensagem da antiguerra é só o nível mais óbvio desta voz comprometida", afirma o júri.

O concurso para a edição do prémio deste ano foi lançado em 07 de maio de 2023 e encerrado em 03 dezembro, tendo sido recebidas 168 candidaturas oriundas de 15 países na Ásia (Timor-Leste); África (países de língua portuguesa e Senegal); América (Brasil); Europa (Alemanha, Polónia, Holanda, Reino Unido, Suíça); e Médio Oriente (Israel).