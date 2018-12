Escritora brasileira Marília Garcia venceu Prémio Oceanos de literatura

Lusa07 Dez, 2018, 18:35 | Cultura

O anúncio do vencedor foi feito ao final da tarde de hoje numa cerimónia no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, pelo Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na mesma cerimónia foram também anunciados os vencedores dos 2.º, 3.º e 4.º lugares do prémio, atribuído anualmente desde 2002.

O prémio do 2.º lugar, no valor de 60 mil reais (cerca de 14,3 mil euros), cujo vencedor foi anunciado pela ministra da Cultura portuguesa, Graça Fonseca, foi atribuído ao escritor português Bruno Vieira Amaral, com a obra "Hoje estarás comigo no paraíso".

Com o 3.º lugar, prémio no valor de 40 mil reais (cerca de 9,58 mil euros), cujo vencedor foi anunciado pelo presidente do Itaú Cultural, Eduardo Saron, foi distinguido o poeta português Luís Quintais, com a obra "A noite imóvel".

O prémio do 4.º lugar, anunciado pelo curador brasileiro Manuel da Costa Pinto, no valor de 30 mil reais (cerca de 7,2 mil euros), foi atribuído ao poeta moçambicano Luís Carlos Patraquim, com a obra "Ó deus restante".

Criado no Brasil em 2002, este ano foi a primeira vez que a reunião do júri final e o anúncio do vencedor do Prémio Oceanos decorreu em Portugal.

A esta edição concorreram 1.364 obras, de 406 editoras. Os 60 semifinalistas foram escolhidos por 76 jurados, de vários países de língua oficial portuguesa. "Cada livro foi lido por três jurados de nacionalidades diferentes", explicou a jornalista portuguesa Isabel Lucas, uma das curadoras do prémio este ano.

À fase final chegaram 10 escritores. Além dos vencedores, foram também finalistas: Milton Hatoum ("A noite da espera), Sérgio Sant`Anna ("Anjo noturno"), Ricardo Aleixo ("Antiboi"), H.G. Cancela ("As pessoas do drama), João Silvério Trevisan ("Pai, pai") e Mbate Pedro (Vácuos).