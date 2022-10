Escritora francesa Annie Ernaux é a vencedora do prémio Nobel da Literatura

A autora estava entre os favoritos, nas casas de apostas e distingue-se por uma escrita onde se fundem a autobiografia e a sociologia, a memória e a história dos eventos recentes.Em mais de 120 anos de prémios Nobel, Annie Ernaux é apenas a décima sétima mulher a ser laureada com o Nobel nesta categoria.A escrita de Annie Ernaux aborda temas como o aborto, a igualdade de género e as classes sociais.Ouvido pela Antena 1, o crítico literário Pedro Mexia considera inteiramente justo este prémio, tendo em conta o reconhecimento internacional da obra de Annie Ernaux.Annie Ernaux, já reagiu a este prémio e em declarações à televisão sueca SVT, a autora afirmou que é uma grande honra, mas também uma enorme responsabilidade.Ernaux pretende continuar a ser uma testemunha da justiça e da equidade no mundo.