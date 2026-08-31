Escritora Gioconda Belli vence Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas 2026
A escritora nicaraguense Gioconda Belli é a vencedora do Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas 2026, anunciou hoje a organização da Feira Internacional do Livro (FIL) de Guadalajara, no México, que atribui o galardão.
O júri, que decidiu por unanimidade, reconheceu em Gioconda Belli "uma das vozes mais poderosas entre os autores latino-americanos contemporâneos".
A porta-voz do júri, a escritora e professora espanhola Carmen Alemany, disse que a obra de Gioconda Belli, detentora de "uma expressão direta e quotidiana", revitalizou "a expressão poética do corpo, do desejo e do prazer feminino" e conseguiu unir na sua poesia "a dimensão sensorial e a consciência política", juntamente com "o íntimo e o coletivo".
Poetisa, romancista, ensaísta e ativista, Gioconda Belli nasceu em Manágua, capital da Nicarágua, em 1948, vive em Espanha, e a organização da FIL apresenta-a como "uma das mais proeminentes escritoras da literatura latino-americana contemporânea".
"A sua participação na Revolução Nicaraguense [1979] e a sua subsequente rutura com o sandinismo influenciaram uma obra que aborda a feminilidade, o amor, a liberdade, a política e a justiça social, com títulos como `Linha de Fogo`, `A Mulher Habitada`, `Sofia dos Presságios` e `O País das Mulheres`, traduzidos em mais de vinte línguas", lê-se no comunicado da FIL.
Da autora, em Portugal, estão publicados os livros "Sonhos que nunca Dormem", antologia da obra poética (1972-2023), com tradução do poeta Nuno Júdice (Exclamação, 2023), "O País Debaixo da Minha Pele: Memórias de amor e guerra", com tradução de Rui Pires Cabral (Bizâncio, 2014), e o romance "O Pergaminho da Sedução: Joana, a louca, o que oculta a sua história", com tradução de Carlos Aboim de Brito (Dom Quixote, 2006), segundo a Bibliografia Nacional Portuguesa da Biblioteca Nacional de Portugal.
A carreira literária de Belli remonta a 1970 com títulos como "Linha de Fogo", Prémio Casa das Américas (1978). Na ficção, destacou-se com obras como "A Mulher Habitada", "Waslala" e "O Pergaminho da Sedução". "Un silencio lleno de murmullos", publicado em 2024, é o seu mais recente livro.
A autora vive exilada em Espanha, depois de se ter tornado uma das principais vozes críticas do governo de Daniel Ortega e Rosario Murillo. Em 2023, esteve entre os 93 intelectuais, escritores, jornalistas e ativistas nicaraguenses declarados "traidores da nação", privados de bens e de cidadania, pelo regime de Ortega.
Na década de 1970, a escritora fez parte da Frente Sandinista de Libertação Nacional que se opôs à ditadura de Anastasio Somoza e da sua família.
Entre os prémios recebidos por Gioconda Belli contam-se o Rainha Sofía de Poesia Ibero-Americana (2023) e o Hermann Kesten/PEN da Alemanha (2018). França atribuiu-lhe a Ordem das Artes e Letras e a Real Academia Espanhola conta com a escritora como correspondente.
O Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas, no valor de 150 mil dólares (perto de 130 mil euros), será entregue à escritora em 28 de novembro, na abertura da 40.ª edição da Feira Internacional do Livro de Guadalajara (FIL), que este ano tem Itália como país homenageado.
O anúncio da vencedora foi feito hoje numa conferência de imprensa em Guadalajara.
O escritor franco-libanês Amin Maalouf, autor de "As Cruzadas Vistas pelos Árabes", foi o vencedor do Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas, no ano passado.
Maalouf fez parte do júri da edição deste ano, com o escritor francês de origem congolesa Alain Mabanckou, a investigadora italiana Sabina Longhitano, a ensaísta romena Carmen Mu?at, o professor universitário e investigador moçambicano Francisco Noa, a professora argentina Graciela Goldchluk, e o jornalista espanhol Xavi Ayén, além de Carmen Alemany.
Em 2024, o vencedor foi o escritor moçambicano Mia Couto.
A portuguesa Lídia Jorge foi distinguida com o prémio na edição de 2020.