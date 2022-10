Espaço emblemático. Músicos tentam salvar edifício do centro comercial STOP

O edifício do centro comercial STOP, no Porto, corre o risco de fechar por questões de segurança. A falta de saídas de emergência e sistemas de deteção de incêndio tem de ser corrigida. O problema é que os proprietários não têm dinheiro e muito menos os 500 músicos que ensaiam nas antigas lojas do shopping há muito falido.