Especialista islandês em direitos da criança e jornalista palestiniano recebem Prémio Norte-Sul

O prémio será entregue pelo Presidente da República, António José Seguro, numa cerimónia que irá decorrer em 19 de maio na Assembleia da República, em Lisboa, divulgou hoje o Conselho da Europa em comunicado.

Bragi Guðbrandsson tem "promovido a proteção infantil em toda a Europa e além-fronteiras", sendo "amplamente reconhecido por ter sido pioneiro no modelo Barnahus (Casa da Criança) e pela sua liderança na defesa e monitorização internacional dos direitos humanos".

"As suas contribuições reforçaram respostas judiciais multidisciplinares e adaptadas às crianças face à violência e aos abusos sexuais, ao mesmo tempo ajudando a moldar as normas internacionais de proteção infantil através do seu trabalho com o Conselho da Europa e as Nações Unidas", sublinhou o júri do Prémio Norte-Sul no comunicado.

Ainda de acordo com o júri, Rami Abou Jamous é um "renomado correspondente de guerra cujas reportagens independentes trouxeram relatos em primeira mão da vida em situação de conflito a audiências globais, [e] recebe o prémio em reconhecimento da sua contribuição excecional para a sensibilização e a promoção da compreensão entre regiões, bem como das condições perigosas enfrentadas pelos jornalistas em Gaza atualmente".

O prémio, atribuído anualmente desde 1995, reconhece ativistas, personalidades, organizações ou instituições pelo seu empenho na defesa e promoção dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito.

Pretende também reconhecer quem promove o desenvolvimento do diálogo intercultural e o reforço da parceria e solidariedade Norte-Sul, conforme os princípios e prioridades do Conselho da Europa, segundo a organização.

O júri destacou ainda que "a edição deste ano reveste-se de especial importância", uma vez que se realiza no ano em que se comemora o 40.º aniversário da adesão de Portugal ao Conselho da Europa.

Na lista de galardoados com o Prémio Norte-Sul contam-se algumas personalidades portuguesas, a última das quais o antigo Presidente Jorge Sampaio (em 2008), "pelo seu profundo envolvimento na procura da paz em todo o mundo".

O prémio foi também atribuído, em 2003, ao antigo presidente da Assembleia da República António de Almeida Santos, "pelo seu percurso destacado como deputado e líder do Partido Socialista português", e, no ano 2000, ao antigo Presidente Mário Soares, "pela sua luta contra a ditadura em Portugal".

O Conselho da Europa foi criado em 1949 para defender os Direitos Humanos, a Democracia e o Estado de direito e integra atualmente 46 Estados-membros, incluindo todos os países que compõem a UE.