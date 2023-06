Espetáculo "20 de Novembro" em cena na Casa das Artes, em Famalicão

O espetáculo "20 de Novembro" do dramaturgo sueco Lars Norén está hoje em cena na Casa das Artes, em Famalicão. O texto parte do diário de um jovem que, em 2006, na Alemanha, invadiu a escola onde estudou e feriu com uma arma de fogo alunos e professores.