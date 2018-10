Espetáculo pela preservação da água abre Festival Marionetas ao Centro na Lousã

Lusa02 Out, 2018, 13:29 | Cultura

"Com este espetáculo, queremos evidenciar a importância de cada gota de água e de cada pequeno gesto para a sua preservação", afirma na sinopse a companhia de teatro de marionetas e formas animadas do Porto, presente na Lousã a convite da congénere Marimbondo, que organiza o festival em parceria com a Câmara Municipal.

O espetáculo "Uma lágrima no oceano" realiza-se no Cine-Teatro da Lousã, às 21h30, para alertar que "o desperdício e a poluição são provas de que a Humanidade trata a água como se ela fosse um recurso inesgotável".

O programa do Festival Marionetas ao Centro inclui espetáculos, animação de rua e oficinas, com grupos portugueses, argentinos e um espanhol.

"Temos vindo a investir na formação de públicos, na Lousã, o que é fundamental no interior de Portugal", disse hoje à agência Lusa Detlef Schaff, da organização, que há 28 anos fundou a companhia Marimbondo.

O artista alemão, que trabalha com marionetas, mas é também ator, músico e palhaço profissional, frisou que "o gosto para o teatro também se aprende", o que na sua opinião tem estado a acontecer naquele concelho do distrito de Coimbra.

As primeiras quatro edições do festival, que em 2017 acolheu pela primeira vez grupos internacionais, foram organizadas no município vizinho de Penela, mas, após alguns anos de interregno, a Marimbondo decidiu retomar a iniciativa, na Lousã, em conjunto com a autarquia.

Desta vez, ainda no primeiro dia, às 11h00, no Mercado Municipal da Lousã, o programa inclui atividades de animação e divulgação, com os grupos argentinos Teatro Libre del Sur e Toque Mágico, que apresentam "Magic Box" e "Toque Mágico", respetivamente.

"De alguma forma, estamos a conseguir influenciar" a população na área do teatro de marionetas, afirmou Detlef Schaff.

Nas últimas edições do Festival Marionetas ao Centro, "nunca houve espetáculos com menos de 200 a 300 pessoas, o que é muito bom" para os organizadores, acrescentou.

"O orçamento continua praticamente igual, mas faz-se com muito gosto", referiu Detlef Schaff.

Entre os dias 22 e 27, haverá espetáculos e atividades para as escolas e os jardins-de-infância do concelho, com a participação das companhias Partículas Elementares, de Ovar, Valdevinos, de Sintra, e Folia Marionetas, de Lisboa.

A Folia é responsável pelas oficinas de construção de marionetas, com modelação de cabeças, nos dias 25 e 26. Os espetáculos e oficinas nas escolas são gratuitos.

O festival encerra no dia 27, às 21h30, no Cine-Teatro da Lousã, com o espetáculo "The Puppet Circus", pela Alauda Teatro de Marionetas, de Espanha.

O Festival Marionetas ao Centro é apoiado pela Direção Regional de Cultura do Centro e empresas locais.