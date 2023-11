Espetáculo "Quando para sul / O azul / Luar" estreia-se no Cineteatro Louletano

"Quando para sul / O azul / Luar" é dirigido pelo encenador Nuno Pinto Custódio e junta um grupo de atrizes e atores provenientes de diferentes estruturas artísticas do Algarve que integram o elenco do ColecTA e que pretendem contar histórias sobre a região através do seu próprio ponto de vista, fazendo com que o espectador veja o Algarve com outros olhos.







Depois da estreia no em Loulé, o espetáculo será apresentado no espaço da Mákina de Cena, nos dias 11 e 12 de novembro. "Quando para sul / O azul / Luar" conta ainda com datas marcadas para 2024, em Lagoa, Lagos e Faro.