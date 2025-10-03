Espetáculo que une First Breath After Coma e Salvador Sobral é apresentado em Lisboa em janeiro

"A Residência" é apresentada nos dias 13 e 14 de janeiro, no Teatro Maria Matos, depois de dois espetáculos esgotados no Teatro-Cine de Pombal no final de novembro, lê-se num comunicado hoje divulgado.

O espetáculo é resultado de uma residência artística "intensa", que a banda de Leiria e o cantor realizaram em novembro do ano passado na Casa Varela, em Pombal, desafiados por aquele Centro de Experimentação Artística.

Em palco, os First Breath After Coma e Salvador Sobral recriam "a intimidade de uma sala de ensaios -- um espaço simbólico de criação, convívio e partilha".

Além do espetáculo, os músicos estão a preparar a edição de um álbum conjunto, "que dará continuidade a este encontro artístico raro".

A relação de Salvador Sobral com a banda começou através dos Casota Collective, estrutura formada por quatro elementos dos First Breath After Coma.

A produtora audiovisual foi responsável pelos videoclipes do disco "Timbre" e, daí, surgiu o encontro musical.

"Eles disseram que tinham uma banda, eu fui ouvir e achei muito interessante", contou Salvador Sobral à Lusa, em novembro do ano passado, durante a residência artística.

O músico seduziu-se pela música da banda, habitada por paisagens sonoras e classificável como pós-rock: "Adorei ouvi-los, gosto muito desta música moderna em que há um cuidado com a textura do som, as cores, a exploração...".

Na residência, os First Breath After Coma levaram o cantautor por novos caminhos e soluções originais - e vice-versa. "Ele tem esta personalidade de celebração, muito mais do que qualquer um de nós, e então as coisas acabam por fluir de uma maneira rápida e natural, que é bastante engraçado", notou na mesma ocasião o vocalista do grupo, Roberto Caetano.

Já Salvador surpreendeu-se com a componente cénica da banda: "São muito fortes. Querem criar aqui mais do que um concerto e acho que vai ser uma performance. Eu estou a adorar esta experiência", porque "também tenho um lado muito performático e teatral".

Aos First Breath After Coma, esta colaboração, tal como fizeram com Noiserv antes, permite "abrir horizontes". Roberto Caetano encara a parceria com Salvador Sobral como um novo "ingrediente" para a banda que está junta há mais de uma década.

"É como cozinhar o mesmo prato sempre, mas usando especiarias diferentes. É um bocado por aí, para tocar, fazer coisas novas e diferentes. Experiências novas é o nosso mote", visando "a estimulação do lado criativo, que se vai perdendo".