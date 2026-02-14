Espetáculo solidário "Amor ao Centro" rendeu 18.707 euros

"Amor ao Centro" é um evento solidário que aconteceu no passado dia 11 na Casa Capitão, em Lisboa, com a atuação de vários artistas, como Ana Lua Caiano, Bia Maria, Iolanda, Joana Espadinha e Surma, e com uma angariação de fundos na plataforma GoFundMe, que terminou na sexta-feira.

De acordo com a organização, foram angariados 18.707 euros, dos quais 11.107 euros resultaram da campanha online e 7.600 de receita de bilheteira daquele espetáculo.

O dinheiro angariado reverte, na totalidade, para duas associações que "atuam diretamente em zonas carenciadas": A ATLAS, com sede em Coimbra, mas que atua em todo o território, nomeadamente nas cidades de Coimbra, Leiria, Marinha Grande, Pombal, Alcobaça e Batalha, e a Sharing Love - Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, que atua em Ourém.

O espetáculo reuniu artistas com forte ligação ao Centro do país ou com amigos, famílias e até casas impactadas pela tempestade.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas nas últimas semanas pela sucessão de depressões atmosféricas ocorridas em Portugal e que causaram 16 mortos, centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.