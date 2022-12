Espólio de Eugénio de Andrade entregue à Faculdade de Letras do Porto

Este acervo vai ficar guardado e disponível para consulta e trabalho de investigação na Casa dos Livros, sede do Centro de Estudos da Cultura em Portugal da Universidade do Porto (CECUP) e o processo de transferência dos documentos, que se encontram depositados na Biblioteca Publica Municipal, vai ser agora iniciado, com o processo de classificação e indexação a ser executado pela FLUP.O espólio de Eugénio de Andrade, segundo a Câmara do Porto, inclui 17 mil livros, 1.400 manuscritos, dactiloscritos e tiposcritos, com anotações e desenhos, 7.400 cartas, telegramas, postais e fotografias do autor de “As Mãos e os Frutos”.