Espólio de Vianna da Motta vai para o Museu Nacional da Música

O espólio de José Vianna da Motta (1868-1948) é constituído pela sua biblioteca, com 3.473 publicações periódicas e monografias, muitas dos quais com "marginália" do compositor, e objetos pessoais, entre os quais uma batuta com as inicias “VM”, um busto em bronze da autoria de Francisco Franco, feito a partir de um modelo em gesso de Teixeira Lopes, e o colar da Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada que lhe foi atribuído em 1938.Um recital do pianista João Costa Ferreira, com obras de Vianna da Motta, António Fragoso e Alexandre Rey Colaço, marca a sessão.Um dos últimos alunos de Franz Liszt, nos anos de 1880, Vianna da Motta destacou-se como concertista, nos palcos europeus, no início do século XX, acabando por se fixar em Portugal, com o eclodir da Grande Guerra de 1914-18. Aqui liderou a reforma do ensino da música, sobretudo como diretor do Conservatório Nacional, durante duas décadas, até 1938.Na sua obra destacam-se composições como “Gratidão”, “Cenas portuguesas” e a conhecida Sinfonia “A Pátria” (1894).