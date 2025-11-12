Está a ser feito um filme sobre Carlos Paião e inclui música inédita

"Apesar do final trágico, é um filme especialmente feliz, porque o Carlos Paião e quem estava ao redor dele foram sempre pessoas felizes e o filme retrata essa felicidade e essa liberdade dos anos 1970 e 1980", disse Sérgio Graciano.

"Playback" é um filme biográfico e terá uma forte componente musical, com momentos-chave do percurso do cantor e compositor, como a passagem pelo Festival da Canção, com a reinterpretação dos temas a cargo de Rafael Ferreira, escolhido num `casting` entre mais de duas centenas de candidatos.

Além de Rafael Ferreira, o elenco integra Laura Dutra, Rita Durão, António Mortágua, Anabela Moreira e Albano Jerónimo, entre outros.

O filme é uma produção da Caos Calmo, tem argumento de Mário Cenicante e contou com a colaboração de Zaida Cardoso, a mulher de Carlos Paião, que não só relembrou a história do artista como deu a ouvir algumas músicas à produção.

"Ouvimos e ficámos com os direitos de uma música para interpretar no filme. Vamos ter uma música inédita que ele compôs", disse Sérgio Graciano, sem adiantar o título definitivo da canção.

Sérgio Graciano, para quem as músicas de Carlos Paião "são muito orelhudas", quer saber "como é que o Carlos Paião soará em 2025", para novas gerações de espectadores.

"Gostávamos de chamar mais gente para ouvir Carlos Paião, especialmente a gente mais nova que só ouviu duas ou três músicas e que não conhece de todo o trabalho do Carlos Paião, que é um trabalho super-musical, super-melódico e isso pode fazer com que as pessoas se aproximem da música e dele mesmo", sublinhou.

O realizador espera que nesta produção haja o mesmo interesse por Carlos Paião como houve pelo músico António Variações, retratado no filme "Variações" (2019), de João Maia.

"O Carlos Paião era um artista um bocadinho à frente do seu tempo, e se ouvirmos a música e as letras e o que escrevia, parecia-me sempre um bocadinho à frente exatamente à imagem do António Variações. Talvez o António Variações fosse mais disruptivo, mas o Carlos Paião também não deixou de ser, num caminho diferente", defendeu o realizador.

Carlos Paião nasceu em 01 de novembro de 1957, em Coimbra, e morreu a 26 de agosto de 1988, na sequência de um acidente de automóvel. No meio destas duas datas, estava um homem que estudou Medicina, mas que se decidiu pela música, tendo composto mais de duas centenas de canções, muitas das quais já integradas no cancioneiro pop português.

Compôs, entre outras, "Cinderela", "Pó de arroz", "Vinho do Porto", "Souvenir de Portugal" e "Playback", e deixou os álbuns "Algarismos" (1982) e "Intervalo" (1988), que saiu já a título póstumo.

Ao longo da carreira, colaborou com o humorista Herman José -- escreveu para ele as letras da personagem Serafim Saudade - e escreveu para Amália Rodrigues, Lenita Gentil, Mísia.

"Playback" começou a ser rodado no passado dia 03, e as filmagens prolongar-se-ão até dezembro, em Lisboa, Cascais e Ílhavo, de onde era natural a família e onde estão os restos mortais do cantor.

O filme tem estreia prevista para o verão de 2026, pela distribuidora NOS Audiovisuais.