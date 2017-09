Estado compra seis obras da pintora Vieira da Silva pelo valor de 5.584.170 euros

Obras que ainda pertenciam aos herdeiros do colecionador Jorge Brito.



As seis pinturas vão ser compradas por mais de cinco milhões e meio de euros e estão expostas em conjunto no Museu Arpad Szènes Vieira da Silva em Lisboa.



Os herdeiros de Jorge Brito manifestaram intenção de vender as obras em leilão caso não houvesse disponibilidade do Estado para comprá-las.



O governo avançou e a compra vai mesmo acontecer.