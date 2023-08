Estado investe 1,5 ME na recuperação da igreja de São João de Almedina em Coimbra

"A intervenção constitui a possibilidade de reabilitação de um espaço desde sempre associado ao Paço Episcopal de Coimbra e, na contemporaneidade, ao MNMC", disse hoje a diretora do museu, Maria de Lurdes Craveiro, à agência Lusa.

A igreja, erguida entre 1684 e 1704, substituiu uma outra, "alterando as dinâmicas de circulação entre os vários espaços e impondo uma imagem de atualização e poder virada para a comunidade", explicou.

A portaria que estabelece a repartição de encargos financeiros com o projeto nestes dois anos foi publicada no Diário da República (DR) na quarta-feira.

"Apesar de incorporada no projeto geral de remodelação e ampliação do museu, a igreja, por motivos de gestão de obra, não foi intervencionada", referem as secretárias de Estado do Orçamento e da Cultura, Sofia Aguiar Batalha e Isabel Rodrigues Cordeiro, respetivamente, na portaria 476/2023, de 30 de agosto.

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) é autorizada pelo Governo a "efetuar a repartição de encargos relativa ao procedimento da empreitada para obra (...), no montante de 1.400.000 euros, acrescido de IVA à taxa de 06%, o que perfaz a quantia total de 1.484.000 euros".

A repartição dos custos, incluindo o IVA, será efetuada nos seguintes termos: 636 mil euros em 2023 e 848 mil euros em 2024.

O montante fixado para cada ano económico "pode ser acrescido do saldo apurado no ano que antecede".

"Nas últimas décadas, desde a obra de requalificação do MNMC, a igreja permanece como espaço inerte, último reduto na salvaguarda de um acervo que aguarda ainda a sua recolocação e enfrenta a degradação crescente", afirmou Maria de Lurdes Craveiro.

Para o MNMC, sublinhou, "a sua recuperação constitui um imperativo e uma prioridade, não apenas porque estão em causa os valores incontornáveis da conservação patrimonial, mas também porque, na escassez dos espaços disponíveis para a realização de um conjunto de atividades que estruturam a missão do museu, negligenciar os potenciais sociais e culturais da igreja de São João de Almedina significa ignorar uma dinâmica de mobilização cultural que importa desenvolver em todas as frentes".

"A reabilitação da igreja e a sua reconversão em auditório, sem perder a sua capacidade expositiva e integrada no circuito de visita ao museu, significa (...) a possibilidade de incrementar e consolidar a sua missão na ligação à comunidade, estimulando a formação, a consciência cívica e patrimonial", salientou.

A professora da Faculdade de Letras de Coimbra entende que, "na rede montada com a cidade e com as instâncias culturais e patrimoniais, um novo auditório no espaço credibilizado do MNMC assumirá um papel fundamental nessa ligação que é a um tempo científica, social e cultural, mas também emocional e afetiva".

Ao longo de aproximadamente quatro séculos, a igreja "integra-se no perfil da cidade de Coimbra e faz parte de uma memória coletiva associada ao poder episcopal e a um território conjugado de fé e conhecimento".

"O Paço das Escolas, primeiro islâmico e depois régio, e o Paço do Bispo dominaram, também visualmente, a colina onde cresceu a cidade e com ela partilharam um destino comum", sublinhou Maria de Lurdes Craveiro.

A igreja, integrada no MNMC em 1914, está classificada como monumento nacional e incluída na lista do Património Mundial, desde 2019, por fazer parte do conjunto Universidade de Coimbra, Alta e Sofia.

A empreitada "faz parte do projeto global de remodelação e ampliação do MNMC, cuja obra foi levada a cabo de 2006 a 2009", permitindo a sua reabertura em 2012, segundo a publicação no DR.