Estátua de colonialista britânico Cecil Rhodes decapitada na África do Sul

"A cabeça da estátua foi cortada ao nível do busto, aparentemente com uma rebarbadora, na noite de domingo", disse à agência de notícias francesa AFP Rey Thakhuli, porta-voz dos Parques Nacionais da África do Sul.

A estátua está localizada no Table Mountain National Park, junto à cidade, numa zona denominada Rhodes Memorial, construída em 1912, durante a ocupação britânica do país.

"Um guarda florestal (...) descobriu o incidente na segunda-feira, 13 de julho", disse o porta-voz, acrescentando que "as razões" para o ato de vandalismo "não são conhecidas".

Contudo, desde a morte nos Estados Unidos em finais de maio de George Floyd, um homem negro sufocado por um polícia branco, estátuas de esclavagistas brancos, colonialistas e supremacistas raciais foram derrubadas ou vandalizadas em vários países.

O busto de bronze, realçado por uma subida impressionante nas escadas, já tinha sido danificado em 2001 com tinta vermelha, e novamente em 2017, quando o nariz da estátua foi partido.

Nas encostas do monte, perto da Universidade da Cidade do Cabo, outra estátua de Cecil Rhodes foi desmantelada em 2015 por estudantes que tinham lançado o movimento #RhodesMustFall (Rhodes deve cair).

Antes de ser desmontada, a estátua foi manchada com excrementos e coberta com sacos do lixo. Os estudantes viram a estátua como um símbolo da opressão da minoria branca sobre a maioria negra na África do Sul até 1994, o fim oficial do regime do `apartheid`.

Cecil Rhodes, que deu o seu nome à Rodésia (atual Zimbabué e Zâmbia), foi um dos principais arquitetos do colonialismo britânico em África no século XIX, um político e um magnata das minas que defendia a supremacia branca sobre a população negra.

Muitos dos seus princípios foram seguidos pela minoria branca que obteve a sua independência do Reino Unido, no início do século XX.