Estereótipos de género e fantasmas da Guerra Colonial no 15.º festival de cinema MOTELX

Esta será a 15.ª edição do MOTELX, que decorrerá de 07 a 13 de setembro no cinema São Jorge, abrindo com a antestreia de "The Green Knight", de Davd Lowery e protagonizado por Dev Patel.

"Se na edição passada houve um foco nas questões de racismo sistémico, que o homicídio de George Floyd espoletou a nível global, este ano inspiramo-nos no movimento #MeToo e nos fantasmas da Guerra Colonial para desconstruir estereótipos ou refletir sobre a memória pessoal e coletiva", afirmou a direção do festival.

Assim, o MOTELX irá exibir uma seleção de "filmes feministas", como "Black Medusa", de Ismael e Youssef Chebbi, e terá uma retrospetiva intitulada "Fúria Assassina - Mulheres Serial Killer", contando com, entre outros, "Condessa Sangrenta", de Julie Delpy, e "Monster", de e com Charlize Theron.

Para assinalar os 60 anos do início da Guerra Colonial, o festival irá exibir filmes de uma trilogia incompleta, do produtor Tino Navarro e do realizador Joaquim Leitão: "Inferno" (1999), "Purgatório" (2006) e "Paraíso", este ainda por concretizar.

Da seleção de cinema português, destaque para a inclusão de "Um Fio de Baba Escarlate", de Carlos Conceição, "O Lobo Solitário", de Filipe Melo, e "A Terra do Não Retorno", de Patrick Mendes.

A competição de curtas, para um prémio de cinco mil euros, será anunciada em agosto.

O MOTELX recuperará ainda "The Amusement Park", de George Romero, e assinalará os vinte anos de "Spirited Away - A viagem de Chihiro", de Hayao Miyazaki.

Como tem acontecido nos anos anteriores, a direção programa uma série de eventos - de 02 a 04 de setembro - que antecipam o festival, com propostas que cruzam o cinema com outras artes.

Este ano acontecerá a estreia de "As Vizões do Ego", incursão do realizador Edgar Pêra na pintura, com a participação de Rui Monteiro e música de Artur Cyaneto, e o espetáculo "Rapsodo", com Maria João Luís, José Anjos, Miguel Borges, Vítor Alves da Silva e música de noiserv.

Numa parceria com a exibidora NOS, o festival programará ainda "A Volta a Portugal MOTELX", com sessões de cinema de terror fora de Lisboa.