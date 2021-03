Estreia de "Bodas de Sangue" de García Lorca reabre Teatro do Bairro ao público

"Bodas de Sangue" é uma produção conjunta com o Teatro Municipal S. Luiz, e vai estar em cena durante duas semanas, no palco do Teatro do Bairro, em Lisboa, onde, em maio, voltarão a subir à cena as duas outras montagens da trilogia, que a antecedem: "Yerma" e "A Destruição de Sodoma".

Este ciclo de espetáculos constituído pelas tragédias mediterrânicas do poeta e dramaturgo andaluz, que António Pires encenou como se de uma obra única se tratasse, marcará a reabertura ao público do Teatro do Bairro, após o segundo confinamento.

"Bodas de Sangue" pode ser vista até 30 de abril, com sessões de segunda a sexta-feira, às 19:00.

"Yerma" e "A destruição de Sodoma" foram estreadas em janeiro, na véspera do novo confinamento, de resposta à pandemia de covid-19.

No conjunto, trata-se de um jogo teatral, em que a ênfase foi dada à palavra, na construção da trilogia de Lorca, e de "Yerma", em particular, o encenador António Pires explicou à Lusa, quando da estreia.

A primeira parte da "Trilogia Dramática da Terra Espanhola", que teve estreia prevista para março de 2020, aconteceu exactamente na véspera do novo confinamento, no passado mês de janeiro, tendo os espectáculos sido depois transmitidos em `streaming`.

"Yerma" e "A Destruição de Sodoma" estrearam-se no Teatro do Bairro e na Galeria Graça Brandão, abrindo um percurso a que se sucedeu a apresentação, em fevereiro, das "Bodas de Sangue", no Teatro S. Luiz, também `online`, em `streaming`.

A estreia de "Bodas de Sangue", que também deveria ter acontecido no ano passado, depois da primeira parte da trilogia, teve estreia anunciada para fevereiro último.

CP // MAG