Estreia mundial de "Aniki Bóbó" resturado em homenagem a Manoel de Oliveira em Veneza
Manoel de Oliveira vai ser recordado no Festival de Veneza. "Aniki Bóbó", a primeira longa-metragem do realizador português, vai ser exibida numa programação dedicada a obras primas restauradas.
O enviado especial da Antena 1 a Itália, Tiago Alves, conta-nos que esta é mesmo a estreia mundial de "Aniki Bóbó", com som e imagem digital.
A cópia digital de Aniki Bóbó restaurada pela Cinemateca Portuguesa vai ser exibida no Festival de Veneza, na programação de filmes clássicos.