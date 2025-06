A atriz Anabela Faustino explica que mais do que um elogio à rádio. Este espetáculo é um retrato do quotidiano e da solidão povoado de silêncios e de sons.



Com encenação de Miguel Loureiro e interpretação de Anabela Faustino, chega hoje ao Teatro do Bairro, em Lisboa, e fica em cena até dia 22.