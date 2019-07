Estrelas da Pop Art em exposição na Cordoaria

A mostra tem 122 peças de vários artistas, como Andy Warhol.



A exposição – uma parceria da empresa portuguesa Art For You com o grupo italiano Arthemisia – chega a Lisboa vinda do Museo da Pasion, sediado em Valladolid, tendo em parte sido redesenhada para a Cordoaria.



Com a curadoria de Dolores Durán Ucar, Estrelas da Pop Art junta criações de David Salle, Félix González Torres, Jean Michel Basquiat, Jeff Koons, Julian Schnabel e Keith Haring.



No total, são 117 obras que contam a história do movimento que teve como berço a Inglaterra, na década de cinquenta, mas que chegou à idade adulta nos Estados Unidos nos anos sessenta, e que estão agora à disposição do público português.



A jornalista Carolina Soares visitou a exposição e conta-nos o que viu e ouviu.



Exposição "Estrelas da Pop Art" para visitar na Cordoaria Nacional, em Lisboa, até 5 de janeiro do próximo ano.