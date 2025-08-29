Estrutura frente ao palco cedeu em incidente sem feridos no Mateus Fest em Viseu
Um concerto do Mateus Fest, integrado na Feira de São Mateus, em Viseu, foi hoje momentaneamente interrompido após parte da estrutura frente ao palco ter cedido, num incidente que não provocou feridos, adiantou a organização.
O incidente ocorreu durante a atuação de Lon3r Johny e ProfJam, que foi interrompida até estarem restabelecidas as condições de segurança.
Fonte da organização referiu à Lusa, pelas 23:00, que o concerto de Lon3r Johny e ProfJam já tinha sido retomado.
As forças de segurança no local intervieram após o incidente, criando um perímetro de segurança reforçado em frente ao palco, acrescentou.
"Alargou-se a frente de palco, de modo a garantir que o público se sentisse confortável e o festival prosseguiu", sublinhou a Viseu Marca, que organiza a Feira de São Mateus, em comunicado.
Na mesma nota, a Viseu Marca garantiu que o incidente não provocou feridos.
"A Viseu Marca contactou já a empresa fornecedora da estrutura, a Filpalcos, uma das maiores empresas do país a operar nesta área, que atesta a conformidade, a montagem e a resistência da estrutura, e cuja respetiva documentação foi entregue, antecipadamente, à organização do Mateus Fest. A empresa em causa fornece estruturas na Feira de São Mateus há mais de 20 anos e vai realizar uma peritagem para apurar as causas e corrigir a situação", pode ler-se.
A segunda edição do Mateus Fest, que está a decorrer hoje em Viseu e que é considerado um dos momentos altos da programação da Feira de São Mateus, tem o rapper brasileiro Matuê como cabeça de cartaz.
O Mateus Fest faz parte da programação da Feira de São Mateus, que teve início no dia 07 e termina em 21 de setembro.
Além do brasileiro Matuê, estavam em cartaz os portugueses Van Zee, Lon3r Johny e ProfJam e o DJ Perez.