Eucalipto de 140 anos em Sátão eleito Árvore do Ano

Numa votação, segundo a organização das mais renhidas de sempre, em que participavam 10 árvores, venceu o Eucalipto de Contige, Sátão, distrito de Viseu, naquela que é a sexta edição da iniciativa em Portugal.

O Eucalipto de Contige é considerado pela Universidade de Aveiro "a maior árvore classificada de Portugal".

A organização explica em comunicado que a sua plantação remonta a 1878, quando se abriu a Estrada das Donárias, mantendo-se desde então, apesar de todas as intervenções urbanísticas e rodoviárias.

A árvore, de grandes dimensões, está classificada como de interesse público desde agosto de 1964. A sua plantação poderá estar ligada à celebração do nascimento de uma das filhas do então proprietário.

De acordo com os resultados da votação, que decorreu `online` com mais de 20 mil votos distribuídos pelas 10 árvores, a Azinheira de Alportel, em São Brás de Alportel, Faro, ficou em segundo lugar e em terceiro ficou o Castanheiro Gigante de Guilhafonso, Pera de Moço, Guarda.

Á árvore vencedora obteve 3.046 votos, seguindo-se a azinheira de Alportel com 2.879 votos e o castanheiro gigante com 2.863. A concurso estavam ainda várias oliveiras, um plátano, um carvalho e um metrosídero (ou árvore-do-fogo).

O Eucalipto de Contige, à beira da antiga Estrada Nacional 229, irá representar Portugal no concurso europeu "Tree of the Year", cujas votações decorrem também `online`, no próximo mês, organizadas pela organização ambiental "Associação de Parceria Ambiental" ("Environmental Partnership Association"- EPA).

O concurso da Árvore Europeia do Ano surgiu em 2011, inspirado num concurso da República Checa sobre a Árvore do Ano.

Desde então, os países envolvidos passaram de cinco para 22. A UNAC aderiu pela primeira vez à iniciativa como organizador nacional em 2018. Em 2018 foi uma árvore portuguesa a ganhar o concurso internacional.

Na última edição internacional venceu o Carvalho de Dunin, eleito pela Polónia.

De acordo com a UNAC, o objetivo do concurso é destacar a importância das árvores antigas na herança cultural e natural.

"Ao contrário de outros concursos, a Árvore Europeia do Ano não se foca apenas na beleza, no tamanho ou na idade da árvore, mas sim na sua história e relações com as pessoas", salienta.

A UNAC é uma União de Organizações de Produtores Florestais que representa os interesses dos produtores florestais do espaço mediterrânico português junto das instituições nacionais e europeias.