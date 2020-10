Europa Criativa abre bolsas para mobilidade de artistas e programa para novo circo

O programa de apoio à mobilidade de artistas I-Portunus foi reformulado e entrará agora numa segunda fase, focado em várias áreas de cooperação cultural internacional, destinado a artistas e criadores, e também para outros profissionais da cultura, segundo o Programa Europa Criativa.

A convocatória destinada aos profissionais da cultura estará aberta aos subsetores das artes visuais, artes performativas, literatura, arquitetura, património cultural e música, com candidaturas a poderem ser submetidas a partir de dezembro, e até 15 de junho de 2021, com uma seleção mensal.

O apoio é concedido através de um montante financeiro fixo para o transporte e ajudas de custo, determinadas caso a caso, dependendo da duração da mobilidade e do país de destino dos artistas e outros profissionais da cultura, mas sempre dentro do grupo do Europa Criativa, em projetos definidos que envolvam colaboração internacional, desenvolvimento profissional ou criação.

Ainda segundo o programa, quatro convocatórias setoriais específicas estarão abertas, respetivamente, aos criadores em literatura, arquitetura, património cultural e música.

Quanto ao projeto na área do circo, a convocatória internacional foi aberta para receber candidaturas até 15 de dezembro deste ano, com o objetivo de "abordar as novas tendências do circo contemporâneo, e compensar a falta de oportunidades para os artistas obterem formação profissional de nível superior", segundo o programa Europa Criativa.

O Beta Circus selecionará artistas que serão integrados num programa internacional de capacitação em novas tendências para a criação contemporânea, neste domínio, com foco na "nova magia", a ser promovido entre maio de 2021 e março de 2022, através de semanas de treino de programa específico na Sérvia, em Itália, Portugal e Letónia.

O programa pretende "selecionar um grupo diferenciado com 12 perfis distintos, respondendo aos critérios de emergência no campo das artes performativas, incluindo momentos de inflexão criativa e motivações para mudança do perfil de carreira na definição de `artista emergente`".

Os participantes serão integrados na totalidade do programa de capacitação do Beta Circus, que cobrirá os custos de viagens, estada e refeições, nas datas do projeto, e oferece visibilidade numa rede internacional proporcionada pelos parceiros do projeto, assim como comunicação do seu perfil criativo, criando oportunidades para as suas carreiras, indica o programa.

O Beta Circus é cofinanciado pelo Programa Europa Criativa da União Europeia, subprograma Cultura, Linha Projetos de Cooperação Europeia e, em Portugal, promovido pela Bússola.

A Bússola opera a partir de Santa Maria da Feira, especializada em programação, conceção e gestão de projetos culturais e consultoria estratégia para as artes, e assume este projeto com o apoio do programa 23 Milhas (Ílhavo), através do Festival LEME -- Circo contemporâneo.

O Teatro Necessário, de Itália, o Ludifico, da Sérvia, e o Rigas Cirks, da Letónia, são os parceiros do projeto.