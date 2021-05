Eurovisão 2021. Conheça as músicas apuradas na primeira semi-final

Em 2020, pela primeira vez desde a criação do Festival Eurovisão da Canção, em 1964, a União Europeia de Radiodifusão (EBU) cancelou o concurso que deveria ter ocorrido em maio do ano passado, considerando que não estavam reunidas todas as condições devido à situação pandémica.







Assim sendo, dois anos depois, os Países Baixos acolhem a 65ª edição do Festival Eurovisão da Canção depois de terem vencido a edição de 2019 em Israel, com o tema “Arcade”, interpretado por Duncan Laurence.







Tal como acontece sempre com o país anfitrião, as canções de outros cinco países (os “big five”: Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido) têm acesso direto e garantido à final, que decorre no próximo sábado, dia 22 de maio.





Os restantes 33 países a concurso disputam duas semi-finais: em cada uma são escolhidos dez países que se qualificam para a final. Na primeira semifinal, que decorreu esta terça-feira em Roterdão, a votação do júri e do público carimbou a passagem à final das seguintes canções:







Noruega - "Fallen Angel" (TIX)











Israel - "Set Me Free" (Eden Alene)











Rússia - "Russian Woman" (Manizha)













Azerbaijão - "Mata Hari" (Efendi)













Malta - "Je Me Casse" (Destiny)













Lituânia - "Discoteque" (The Roop)













Chipre - "El Diablo" (Elena Tsagrinou)













Suécia - "Voices" (Tusse)













Bélgica - "The Wrong Place" (Hooverphonic)













Ucrânia - "Shum" (Go_A)















Devido à situação de pandemia, todos os 39 países em competição gravaram as atuações de forma a garantir a respetiva participação no certame, caso não fosse possível viajar para Roterdão na altura do festival.







Foi o caso da Austrália - participante no festival desde 2015 - cuja delegação se viu impedida de viajar devido às regras sanitárias.







As duas semifinais e também a final contam com público a assistir ao vivo, com 3.500 bilhetes vendidos por espetáculo.





A canção portuguesa irá subir a palco na próxima quinta-feira, dia em que decorre a segunda semi-final do concurso, que será transmitida em direto na RTP1 a partir das 20h00.





Portugal é representado este ano pelo grupo “The Black Mamba”, que irá interpretar o tema “Love Is On My Side”, vencedora do Festival da Canção, organizado pela RTP.





O país participou pela primeira vez no concurso em 1964, tendo obtido o melhor resultado em 2017, ano em que Salvador Sobral interpretou o tema “Amar Pelos Dois”, composto por Luísa Sobral. Portugal alcançou o primeiro lugar e acolheu a competição no ano seguinte, em 2018.