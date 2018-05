Eurovisão. Acompanhe todos o momentos da final

RTP12 Mai, 2018, 19:39 / atualizado em 12 Mai, 2018, 19:51 | Cultura

A final do festival da Eurovisão pode ser acompanhado em direto na RTP 1, na RTP Play, ou aqui:







Ao longo da noite, vamos atualizando as actuações de cada país.

Ucrânia

Intérprete: MELOVIN



Canção: "Under The Ladder"



Apesar de só ter começado a participar no concurso em 2003, a Ucrânia soma já duas vitórias (2004 e 2016) e nunca falhou uma final.



Este ano, cabe a MELOVIN, de 21 anos, defender as cores da bandeira ucraniana, com um tema cantado em inglês.



Espanha



Intérprete: Amaia e Alfred



Canção: "Tu Canción"



Com duas vitórias no currículo, em 1968 e em 1969, Espanha aposta este ano numa dupla saída da versão espanhola do concurso televisivo 'Operação Triunfo'.



Amaia Romero, de 19 anos, venceu a edição do ano passado, na qual Alfred García, de 21, ficou em quarto lugar. O casal de namorados traz a Lisboa uma música romântica cantada em espanhol.



Eslovénia

Intérprete: Lea Sirk



Canção: "Hvala, ne!"



A Eslovénia iniciou-se no Festival Eurovisão da Canção em 1993, embora entre 1961 e 1992 tenha participado como parte da Jugoslávia.



Em 1995 e 2001 o país conquistou um sétimo lugar, a melhor classificação de sempre.



Este ano, a Eslovénia é representada por uma cantora para quem o palco da Eurovisão não é desconhecido. Lea Sirk, que vai defender um tema cantado em esloveno, fez parte dos coros da Eslovénia em 2014 e em 2016.



Lituânia

Intérprete: Ieva Zasimauskaite



Canção: "When We're Old"



Ieva Zasimauskaite tem 24 anos e com 14 participou no Festival Eurovisão da Canção Júnior. Em 2012, a cantora ficou em 2.º lugar no programa "The Voice". A Lituânia tem como melhor classificação um 6.º lugar, em 2006. Desde então, apenas uma vez ficou no 'top' 10, em 2016.



Áustria

Intérprete: Cesár Sampson



Canção: "Nobody but you"



Duas vezes vencedora do concurso, em 1966 e em 2014, neste último ano com a polémica Conchita Wurst, a Áustria é este ano representada por Cesár Sampson, de 34 anos, que aos 17 começou a acompanhar em digressão artistas internacionalmente conhecidos como a dupla Kruder & Dorfmeister, Sofa Surfers e Louie Austen.



Estónia

Intérprete: Elina Nechayeva



Canção: "La Forza"



A Estónia estreou-se na Eurovisão em 1994 e entre 1996 e 2002 terminou seis vezes no 'top' 10, incluindo uma vitória, em 2001, e um segundo lugar, em 2002. O tema "La Forza", interpretado por Elina Nechayeva, é um dos favoritos à vitória na final de 12 de maio.



Noruega

Intérprete: Alexander Rybak



Canção: "That's How You Write A Song"



A Noruega é o país que mais vezes ficou em último lugar, em 11 ocasiões, quatro das quais com zero pontos, mas já ergueu o troféu em 1985, 1995 e 2009.



Este ano, o país aposta em Alexandre Rybak, nascido em Minsk, na Bielorrússia. O cantor deu a última vitória à Noruega no Festival da Eurovisão, com a canção "Fairytale", e é um dos favoritos para ganhar a final de 12 de maio. Tal como em 2009, Rybak também é este ano autor da letra e da música.



Portugal

Intérprete: Cláudia Pascoal



Canção: "O Jardim"



Portugal estreou-se no Festival Eurovisão da Canção em 1964 (com António Calvário e o tema "Oração", que obteve zero pontos), tendo vencido pela primeira vez no ano passado, o que faz com que este ano seja o país anfitrião.



Cláudia Pascoal, com o tema "O Jardim", tem a difícil tarefa de suceder a Salvador Sobral, que com "Amar pelos Dois" conseguiu a melhor pontuação de sempre no concurso (758 pontos).



Antes de Salvador Sobral, Portugal tinha-se qualificado para uma final pela última vez em 2010, e até então a melhor qualificação numa final tinha sido um sexto lugar em 1996 (com Lúcia Moniz e a canção "O meu coração não tem cor").





Reino Unido



Intérprete: SuRie



Canção: "Storm"



O Reino Unido, que participa no concurso desde a segunda edição (em 1957), soma cinco vitórias: em 1967, 1969, 1976, 1981 e 1997.



Este ano, o país apresenta-se com SuRie, uma cantora e compositora com formação clássica que já participou na Eurovisão em anos anteriores. Em 2015 fez parte dos coros da representante da Bélgica e no ano passado foi diretora musical do mesmo país.



Sérvia

Intérprete: Sanja Ilic e Balkanika



Canção: "Nova Deca"



A Sérvia estreou-se na Eurovisão em 2007, com uma vitória, depois de participar juntamente com Montenegro, entre 2004 e 2006, antes da separação do país em dois estados independentes.



Aleksandar Sanja Ilic é o líder da banda que representa este ano o país, sendo igualmente o autor da música, que escreveu em conjunto com a mulher, Tatjana Karajanov Ilic, e que tem uma grande influência de instrumentos da região dos Balcãs.



Alemanha

Intérprete: Michael Schulte



Canção: "You let me walk alone"



A Alemanha é outro dos países que participam no Festival Eurovisão da Canção desde 1956, tendo falhado apenas uma edição, em 1996. Apesar disso, venceu apenas em duas edições, em 1982 e em 2010.



Este ano, a Alemanha é representada por Michael Schulte, de 28 anos, que se tornou conhecido com os vídeos que começou a partilhar em 2007 na plataforma 'online' Youtube, nos quais surgia a tocar 'covers'.



Apesar de alemão, Michael Schulte vai cantar um tema em inglês.



Albânia

Intérprete: Eugent Bushpepa



Canção: "Mall"



O país participou pela primeira vez no certame em 2004, tendo como melhor classificação o 5.º lugar em 2012. Além de interpretar o tema "Mall", Eugent Bushpepa também é o autor da letra e da música.



França

Intérprete: Madame Monsieur



Canção: "Mercy"



França, que participa no concurso desde a primeira edição, em 1956, soma cinco vitórias (em 1958, 1960, 1962, 1969 e 1977), tendo ficado em último lugar uma única vez (em 2014).



Este ano, o país é representado pela dupla Jean-Karl and Emilie, os Madame Mounsieur, que defendem uma canção que aborda os temas das guerras e dos refugiados.



República Checa

Intérprete: Mikolas Josef



Canção: "Lie To Me"



A República Checa participou pela primeira vez em 2007 e só por uma vez, em 2016, qualificou-se para a final. O representante do país no Festival da Eurovisão, de 22 anos, é cantor, compositor, toca diversos instrumentos e já dirigiu videoclips de música. Os 'sites' de apostas colocam a canção deste ano no 'top' 5.



Dinamarca

Intérprete: Rasmussen (Jonas Flodager Rasmussen)



Canção: "Higher Ground"



Rasmussen, nome artístico de Jonas Flodager Rasmussen, tem 33 anos e já participou em musicais como "West Side Story" e "Os Miseráveis", bem como em concertos de tributo a Elton John, Paul McCartney ou ABBA. A canção "Higher Ground" é inspirada no 'viking' Magnus Erlendsson e na sua recusa em participar na Batalha de Anglesey, em 1098, por defender a não-violência.



A Dinamarca participou pela primeira vez no Festival da Eurovisão em 1957, tendo concorrido em 46 ocasiões desde a estreia, com uma interrupção entre 1967 e 1977, após uma má classificação em 1966. A Dinamarca já venceu o concurso três vezes, em 1963, 2000 e 2013.



Austrália

Intérprete: Jessica Mauboy



Canção: "We Got Love"



Jessica Mauboy é uma das artistas com mais sucesso na Austrália. Saltou para a ribalta em 2006 quando, aos 16 anos, participou no programa "Ídolos", tendo desde então lançado cinco álbuns que atingiram o 'top' 10.



A Austrália participou pela primeira vez na Eurovisão em 2015, como país convidado, no ano em que o concurso celebrava o 60.º aniversário. A partir de 2016 passou a entrar na competição, tendo como melhor classificação o segundo lugar, nesse ano.



Finlândia

Intérprete: Saara Aalto



Canção: "Monsters"



Apesar de competir na Eurovisão desde 1961, a Finlândia só venceu o concurso uma única vez, em 2006.



Este ano, para tentar uma boa classificação, o país escolheu Saara Aalto, a pessoa finlandesa mais pesquisada no motor de busca Google em 2017 e a segunda mais pesquisada em 2017.



Saara, de 31 anos, foi finalista nos concursos de televisão 'The Voice' e 'Finland's Got Talent', e deu voz à princesa Anna na versão finlandesa do filme "Frozen".



Bulgária

Intérprete: Equinox



Canção: "Bones"



A Bulgária nunca venceu o Festival da Eurovisão, tendo obtido a sua melhor classificação no ano passado, ficando em 2.º lugar, atrás de Portugal. Este ano, o país é representado pelo grupo Equinox, formado especificamente para a Eurovisão e composto por cinco elementos que nunca tinham atuado juntos.



Moldávia

Intérprete: DoReDoS



Canção: "My Lucky Day"



A Moldávia estreou-se no festival em 2005, tendo alcançado a final em nove ocasiões. Em 2017, em Kiev, alcançou a sua melhor classificação de sempre, o terceiro lugar, ficando atrás de Portugal e da Bulgária.



Os DoReDos são um trio de 'folk-pop' criado em 2011 e constituído por Marina Djundiet, Eugeniu Andrianov e Sergiu Mi?a. O nome da banda advém das duas primeiras notas musicais.



Suécia

Intérprete: Benjamin Ingrosso



Canção: "Dance You Off"



A Suécia chega à 63.ª edição do Festival da Eurovisão da Canção com seis vitórias (1974, 1984, 1991, 1999, 2012 e 2015) e dois últimos lugares (1963 e 1977).



O país de onde são originários os vencedores do concurso que atingiram maior sucesso a nível mundial, os ABBA, é este ano representado pelo jovem Benjamin Ingrosso, de 20 anos, que vai defender um tema 'pop' cantado em inglês.



Hungria

Intérprete: AWS



Canção: "Viszlát Nyár"



A Hungria estreou-se na Eurovisão em 1994, ano em que atingiu o quarto lugar, o melhor de sempre do país no concurso. Entre 1999 e 2004, não participou.



Os AWS, formados em Budapeste e 2006 e que se descrevem como uma "banda de metal moderna com atitude", vão representar o país com uma música cantada na língua materna.



Israel

Intérprete: Netta



Canção: "Toy"



Israel venceu o Festival da Eurovisão em três ocasiões, em 1978, 1979 e 1998, neste último ano com o tema "Diva", interpretado pela transsexual Dana International. A canção deste ano, "Toy", é uma das favoritas à vitória, segundo os 'sites' de apostas.



Holanda

Intérprete: Waylon (nome artístico de Willem Bijkerk)



Canção: "Outlaw In 'Em"



A Holanda foi um dos sete países que "inauguraram" o Festival Eurovisão da Canção, em 1956. O país venceu por quatro vezes o concurso, em 1957, 1959, 1969 e 1975.



Para tentar acabar com o "jejum" de 42 anos, a Holanda aposta este ano em Waylon e no tema "Outlaw In 'Em". O cantor já representou a Holanda em 2014, ano em que com Ilse DeLange formou o dueto The Common Linnets, terminando no 2.º lugar. É também um dos autores da letra e da música que representa o país este ano.



Irlanda

Intérprete: Ryan O'Shaughnessy



Canção: "Together"



Desde que competiu pela primeira vez na Eurovisão, em 1965, a Irlanda venceu sete vezes o concurso, a primeira em 1970, e só falhou duas edições: em 1983 e em 2002.



Nos anos 1980, Johnny Logan deu a vitória à Irlanda duas vezes -- em 1980 e em 1987 -- tornando-se no primeiro e único cantor até hoje a vencer duas vezes o concurso.



Na década 1990, durante a qual venceu quatro vezes, a Irlanda tornou-se no primeiro país a sagrar-se vencedor três anos seguidos, em 1992, 1993 e 1994.



O músico que este ano representa o país, Ryan O'Shaughnessy, de 25 anos, tornou-se conhecido do público aos oito anos, como ator na telenovela 'Fair City'. Aos 17 anos decidiu que a música era prioritária na sua vida e decidiu abandonar o elenco de 'Fair City'.



Chipre

Intérprete: Eleni Foureira



Canção: "Fogo"



O Chipre, que entrou pela primeira vez no concurso em 1981, nunca venceu nenhuma edição. Um quinto lugar, atingido em 1982, 1997 e 2004, foi a melhor classificação de sempre.



Para tentar superar essa meta, este ano o Chipre concorre com Eleni Foureira, cantora 'pop' e atriz, nascida em 1987 na Albânia e que editou o primeiro álbum a solo em 2010.



Itália

Intérprete: Ermal Meta e Fabrizio Moro



Canção: "Nom mi avete fatto niente"



Itália é o país responsável pelo formato do Festival Eurovisão da Canção, inspirado no Festival di Sanremo, que se realiza naquele país desde 1951, e venceu o concurso duas vezes: em 1964 e em 1990.



Em 1997, o país decidiu retirar-se do concurso, tendo regressado em 2011, terminando nesse ano em segundo lugar.



Este ano, Itália é representada por dois cantores com carreiras consolidadas naquele país, que optaram por um tema cuja letra aborda termas como a guerra e os atentados terroristas. A dada altura, Ermal Meta e Fabrizio Moro cantam que "não existe bomba pacifista".



