Eurovisão. Portugal tem lugar garantido na final

A exclusão de Portugal da final, que este ano é representado pela canção "Deslocado", dos Napa, era expectável, a avaliar pela média de várias casas de apostas, calculada pelo `site` eurovisionworld.com, especializado no concurso.

A realização de duas semifinais, para apurar os países em competição na final, aconteceu pela primeira vez em 2008 e, desde então, Portugal já tinha falhado cinco vezes a passagem: em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019.Na semifinal de hoje, a primeira, 15 países competiam por dez lugares na final, marcada para sábado.Além de Portugal, garantiram também a passagem: Noruega (com a canção "Lighter"/interpretada por Kyle Alessandro), Albânia ("Zjerm"/ Shkodra Elektronike), Suécia ("Barra Bada Bastu"/KAJ), Islândia ("RÓA"/VÆB), Países Baixos ("C`est l`a vie"/Claude), Polónia ("GAJA"/ Justyna Steczkowska), São Marino ("Tutta l`Italia/Gabry Ponte), Estónia ("Espresso Macchiato/Tommy Cash) e Ucrânia ("Bird of pray"/Ziferblat)De fora da final ficaram: Eslovénia ("How much time do we have left"/Klemen), Bélgica ("Strobe lights"/Red Sebastian), Azerbaijão ("Run with you"/Mamagama), Croácia ("Poison cake"/Marko Bosnjak) e Chipre ("Shh"/Theo Evan)Na primeira semifinal foram também apresentados os temas de Espanha ("Esa diva"/Melody), Itália ("Volevo essere un duro"/Lucio Corsi) e Suíça ("Voyage"/Zoë Më), países que têm a passagem garantida à final. Os dois primeiros por fazerem parte do grupo dos `Big5` e o último por ser o país anfitrião, vencedor da edição do ano passado.Além dos representantes dos países que concorrem este ano à Eurovisão, subiram ainda a palco outros cantores, entre os quais a portuguesa iolanda.Iolanda, que no ano passado garantiu a Portugal o 10.º lugar no Festival Eurovisão da Canção com "Grito", participou numa homenagem a Céline Dion.A cantora portuguesa interpretou, com a grega Marina Satti, a ucraniana Jerry Heil e o lituano Silvester Belt, "Ne partez pas sans moi", tema com o qual Céline Dion representou a Suíça na Eurovisão em 1988, vencendo o concurso.Na segunda semifinal, na quinta-feira, competem mais 16 países, por outros dez lugares na final: Austrália, Montenegro, Irlanda, Letónia, Arménia, Áustria, Grécia, Lituânia, Malta, Geórgia, Dinamarca, República Checa, Luxemburgo, Israel, Sérvia e Finlândia.Nesse dia serão apresentadas as canções de outros três países com entrada direta na final - França, Alemanha e Reino Unido, os restantes três elementos dos `Big5`.