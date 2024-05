Eurovisão. "Quero ficar do lado certo da História", frisa Iolanda

Foto: Leonhard Foeger - Reuters

A representante de Portugal na Eurovisão, Iolanda, disse após a final deste sábado estar muito feliz com o resultado obtido. Sobre as polémicas em torno da participação de Israel no concurso, voltou a frisar que "a paz prevalecerá", tal como fez no final da sua atuação esta noite. "Quero ficar do lado certo da História", vincou Iolanda.