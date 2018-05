Eurovisão. Reveja as atuações da primeira semifinal

RTP08 Mai, 2018, 21:35 | Cultura

Os países em competição nesta primeira semifinal são a Suíça, Finlândia, Bielorrússia, Bulgária, Áustria, Lituânia, Albânia, Irlanda, Arménia, Chipre, República Checa, Bélgica, Croácia, Islândia, Azerbaijão, Grécia, Israel, Estónia e Macedónia.



Para além destes países, Portugal, Reino Unido e Espanha também apresentam a sua canção nesta semifinal.



Estes três países estão automaticamente apurados para a final – Portugal como país anfitrião e Espanha e Reino Unido por serem dois dos principais financiadores do concurso.

Atuações da primeira semifinal da Eurovisão

Azerbaijão – X My Heart (Aisel)







Islândia – Our Choice (Ari Ólafsson)







Albânia – Mall (Eugent Bushpepa)







Bélgica – A Matter Of Time (Sennek)







República Checa – Lie To Me (Mikolas Josef)







Lituânia – When We’re Old (Ieva Zasimauskaité)







Israel – Toy (Netta)







Bielorrússia – Forever (Alekseev)







Estónia – La Forza (Elina Nechayeva)







Bulgária – Bones (Equinox)







F.Y.R. Macedónia – Lost And Found (Eye Cue)







Croácia – Crazy (Franka)







Áustria – Nobody But You (Cesár Sampson)







Grécia – Oniro Mou (Yianna Terzi)







Finlândia – Monsters (Saara Alto)







Arménia – Qami (Sevak Khanagyan)







Suíça – Stones (ZiBBZ)







Irlanda – Together (Ryan O’Shaughnessy)







Chipre – Fuego (Eleni Foureira)