Eurovisão. Reveja as atuações da segunda semifinal

Os países participantes nesta segunda semifinal são a Noruega, Roménia, Sérvia, São Marino, Dinamarca, Rússia, Moldávia, Holanda, Austrália, Geórgia, Polónia, Malta, Hungria, Letónia, Suécia, Montenegro, Eslovénia e Ucrânia.



Estes países procuram conseguir um lugar na final de sábado, onde já têm lugar garantidos os países selecionados no espetáculo de terça-feira: Áustria, Estónia, Chipre, Lituânia, Israel, República Checa, Bulgária, Albânia, Finlândia e Irlanda.



Para além destes países, outros seis têm já presença garantida na final. São eles França, Reino Unido, Espanha, Alemanha e Itália, por fazerem parte dos chamados “Big Five”, e Portugal, enquanto país anfitrião.



Apesar de não estarem a concurso, França, Alemanha e Itália também apresentam as suas canções nesta segunda semifinal. Reveja em baixo as atuações deste segundo espetáculo do Festival Eurovisão da Canção.

Atuações da segunda semifinal (Em atualização)

Noruega – That’s How You Write A Song (Alexander Rybak)







Roménia – Goodbye (The Humans)







Sérvia – Nova Deca (Sanja Ilić & Balkanika)







São Marino – Who We Are (Jessika featuring Genif Brening)







Dinamarca – Higher Ground (Rasmussen)







Rússia – I Won’t Break (Julia Samoylova)







Moldávia – My Lucky Day (DoReDos)







Holanda – Outlaw In’Em (Waylon)







Austrália – We Got Love (Jessica Mauboy)







Georgia – For You (Ethno-Kazz Band Iriao)







Polónia – Light Me Up (Gromee feat. Lukas Meijer)







Malta – Taboo (Christabelle)







Hungria – Viszlát Nyár (AWS)







Letónia – Funny Girl (Laura Rizzotto)







Suécia – Dance You Off (Benjamin Ingrosso)







Montenegro – Inje (Vanja Radovanovic)







Eslovénia – Hvala,ne! (Lea Sirk)







Ucrânia – Under The Ladder (MELOVIN)