Eventos piloto. DGS e Ministério da Cultura negam aval

À RTP, o ministério confirma que já houve reuniões entre associações que representam o setor, a DGS e representantes do Ministério da Saúde e do Ministério da Cultura, em que foram apresentadas propostas neste sentido.



No entanto, o gabinete de Graça Fonseca afirma que as propostas encontram-se em estudo, não tendo sido tomada qualquer decisão sobre esta matéria.



Também a DGS confirma que foram apresentadas propostas para a realização de eventos piloto mas que "são apenas documentos de trabalho".



Em resposta à RTP desmente que tenha sido dada luz verde a qualquer proposta.



Há uma nova reunião marcada para dia 5 de março.