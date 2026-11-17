Paulo Branco faz balanço de 20 anos do LEFFEST: "Atingimos uma dimensão que nunca acreditei que atingiríamos"



Mais público e salas cheias



Willem Dafoe e outros convidados internacionais criam momentos históricos



As retrospetivas e o cinema português em destaque



A retrospectiva dedicada a Tiago Guedes teve também destaque. Permitiu mostrar uma parte significativa do percurso do realizador português. Paulo Branco refere, em particular, a projeção do filme “Aqui”, que considera um prenúncio da estreia do filme, prevista para 7 de janeiro de 2027 em Portugal.





O LEFFEST como espaço de descoberta e antecipação

Grande Prémio NOS para “Everytime”, de Sandra Wollner



"O nosso grande objetivo é dar vontade às pessoas de virem ver os filmes às salas"



Reinventar o festival a cada edição



No sábado, o Cinema São Jorge, em Lisboa, recebeu a cerimónia de atribuição dos prémios aos filmes vencedores. Foram entregues sete troféus - estavam 11 filmes em competição.Uma história de relações familiares e luto conquistou o júri. O Grande Prémio NOS foi para “Everytime”, um filme de Sandra Wollner. A realizadora austríaca enviou mensagem para o público.Em entrevista à RTP Antena 1, o diretor do festival destaca o crescimento do público, a presença de convidados internacionais e a diversidade da programação. No balanço de duas décadas, sublinha também a importância de levar os espectadores de volta às salas de cinema e de reinventar o festival a cada edição.Paulo Branco faz um balanço positivo de mais uma edição do LEFFEST, que assinala 20 anos de existência. O diretor destaca, desde logo, o aumento do número de espectadores e o interesse crescente do público pela programação."A evolução que houve foi, para já, no número de espectadores, do interesse do público pelo nosso programa", afirma, salientando que todas as sessões tiveram uma afluência que justificou a exibição dos filmes.O diretor e produtor destaca também a aposta num novo espaço, os Cinemas NOS Vasco da Gama, que considera ter permitido chegar a novos públicos. "Conseguimos arranjar novos públicos", sublinha.A presença de figuras internacionais do cinema foi outro dos pontos altos do festival. Paulo Branco recorda os encontros com Willem Dafoe, Abel Ferrara e Catherine Breillat como momentos que considera históricos para o LEFFEST."Foram momentos absolutamente, para nós, históricos", afirma, defendendo que estas conversas passam a integrar a memória do festival.O diretor do LEFFEST refere a importância de proporcionar ao público o contacto direto com realizadores e atores de percursos marcantes."O público está sedento de ouvir falar sobre os filmes", explica, considerando que os convidados ajudam a completar a experiência e a interpretação das obras."A grande diferença deste festival sobre os outros em Portugal é essa nossa preocupação de trazer convidados que trazem, com os seus comentários, algo novo à percepção que o público pode ter", refere Paulo Branco.A programação desta edição incluiu uma retrospetiva de Lars von Trier, que Paulo Branco descreve como a mais completa alguma vez realizada sobre o cineasta. O diretor revela que o cineasta dinamarquês ficou sensibilizado com a iniciativa e enviou uma mensagem de agradecimento.Paulo Branco recorda a presença de vários convidados que trabalharam com Lars Von Trier: "Tivemos a presença de todos os colaboradores dele cá, com conversas que permitiram redescobrir a obra deste grande cineasta".Com três horas e vinte minutos de duração, o filme foi recebido com atenção e emoção pelo público."As pessoas ficaram extremamente emocionadas com o filme", afirma, acrescentando: "Estou muito orgulhoso do trabalho do Tiago neste filme".Para o responsável pelo festival, a reação dos espectadores demonstrou que a duração de uma obra não determina a capacidade de envolver quem a vê. "Às vezes há filmes que, ao fim de dez minutos, já estamos cansados. E este é exatamente o contrário".A edição 20 do LEFFEST contou ainda com filmes portugueses e internacionais, incluindo obras que poderão integrar a corrida aos Óscares. Paulo Branco considera que o festival funciona também como uma oportunidade para testar a receptividade do público a filmes que chegarão posteriormente às salas comerciais."Tivemos todos os filmes mais esperados que vão estrear nos próximos três meses e com salas esgotadas", observa.Na sua perspetiva, esta antecipação permite perceber o interesse dos espectadores e, quando necessário, ajustar estratégias de divulgação e distribuição. "O festival serve para isso", afirma, considerando que o LEFFEST cumpriu a sua missão.Na competição, estiveram 11 filmes. A escolha do júri não terá sido fácil, segundo Paulo Branco, devido à diversidade das obras e dos próprios jurados. O diretor revela que foram atribuídos sete prémios e identifica “Everytime”, de Sandra Wollner, como o grande vencedor da edição. O filme já foi adquirido para distribuição em Portugal."Qualquer deles que ganhasse, nós ficávamos contentes", afirma, recusando revelar publicamente as suas preferências enquanto presidente do festival.Outro dos aspetos sublinhados por Paulo Branco é a importância da experiência coletiva da sala de cinema. O produtor defende que os filmes devem ser vistos nas condições para as quais foram concebidos, longe das distrações que podem acompanhar o visionamento em casa."Os filmes não são feitos para esses ecrãs", afirma, referindo-se à televisão e aos computadores.O festival procura, por isso, garantir salas com condições adequadas, para que o público reconheça a diferença entre ver um filme numa sala de cinema e fazê-lo em casa."O nosso grande objetivo" é "dar-lhes a vontade de virem ver os filmes nas salas de cinema", resume.Paulo Branco aproveita ainda para agradecer à comunicação social pelo acompanhamento e divulgação do programa, considerando essa ligação essencial para aproximar o festival dos espectadores.Concluída mais uma edição, o trabalho de preparação da próxima começa já a desenhar-se. Paulo Branco explica que o primeiro passo será avaliar os apoios disponíveis e, a partir de janeiro, iniciar a preparação do próximo LEFFEST."Também não nos repetimos", afirma, defendendo a necessidade de uma reinvenção permanente.Ao olhar para os 20 anos do festival, o diretor reconhece que a dimensão alcançada ultrapassou as expectativas iniciais. "Já atingimos uma dimensão que eu nunca acreditei que atingiríamos quando isto começou há 20 anos", conclui Paulo Branco.