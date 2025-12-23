Evil Live faz festival de um dia em 2026 com Marilyn Manson e Mastodon

Em comunicado, a organização do evento, a cargo da promotora Prime Artists, afirma que o festival regressa assim ao "local e ao formato que moldou a identidade do evento e consolidou a sua reputação".

O festival realizou-se este ano ao longo de três dias no Estádio do Restelo, depois de duas edições na MEO Arena, com nomes como Judas Priest, Korn e Slipknot, entre outros.

O Evil Live marcará, assim, o regresso do norte-americano Marilyn Manson a Portugal, por onde passou, no Campo Pequeno, em Lisboa, no mês passado.

Também os Mastodon têm na sua história várias passagens por território português, sendo em 2026 a primeira desde a saída e posterior morte, num acidente de viação, do guitarrista Brent Hinds.

No comunicado divulgado hoje a organização confirmou ainda as presenças dos neerlandeses The Gathering e os suecos Imminence.

A organização remete para breve o anúncio de mais nomes e realça que todo "o cartaz será composto exclusivamente por artistas de enorme peso internacional".

Os bilhetes estão à venda por preços entre 75 e 79 euros.