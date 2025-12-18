Évora_27 prolonga prazos de candidaturas aos concursos artísticos regional e internacional

Em comunicado divulgado hoje, a Associação Évora 2027, gestora da Capital Europeia da Cultura (CEC) Évora_27, explicou que as candidaturas para as duas `open calls` (chamadas ou concursos abertos, em português) foram prolongadas até 31 de janeiro de 2026.

A extensão do prazo, justificou, tem "o objetivo de promover uma participação mais ampla e reforçar a qualidade global das candidaturas".

No que respeita ao concurso "A Nossa Vez/Our Turn", lançado no passado dia 10 de novembro e que conta com um milhão de euros de financiamento, as inscrições estavam previstas terminar a 10 de janeiro de 2026, mas o prazo foi, assim estendido.

Aquando da cerimónia de lançamento, o diretor artístico da CEC Évora_27, John Romão, explicou aos jornalistas que o concurso vai apoiar um total de 39 projetos artísticos, com montantes que variam entre os 50 mil e os 10 mil euros.

O concurso destina-se "aos artistas, coletivos, estruturas, organizações culturais do Alentejo", disse John Romão, na altura.

A Associação Évora 2027 indicou hoje que a iniciativa convida à apresentação de propostas de criação artística colaborativa e de projetos de programação, abrangendo todas as áreas artísticas e expressões do saber fazer da região.

"Os projetos selecionados serão apresentados em 2027 em diferentes locais do território alentejano, contribuindo para enriquecer o programa artístico de Évora_27 e reforçar a visibilidade, a circulação e a promoção da cultura e produção artesanal locais".

Quanto ao concurso internacional "O Nosso Laboratório/Our Lab", foi lançado a 13 de novembro, com uma dotação de dois milhões de euros, e as candidaturas deveriam terminar a 13 de janeiro de 2026, sendo agora alvo desta extensão até final desse mês.

Esta `open call` pretende enriquecer o programa artístico e cultural de Évora_27 "promovendo a diversidade cultural pela participação de criadores internacionais", divulgou na altura do lançamento a associação gestora da CEC.

No total, vão ser selecionados "até 38 projetos", indicou, assinalando que o concurso convida artistas e estruturas culturais internacionais a explorarem o conceito de "Vagar", o tema central de Évora_27.

Podem concorrer artistas, a título individual ou coletivo, e a pessoas coletivas, de natureza privada ou pública, residentes ou com sede na Europa, à exceção de Portugal, ou no espaço extraeuropeu, com experiência comprovada nas áreas a que se candidatam.

A convocatória abrange as áreas artísticas do teatro, dança, música, circo, artes de rua, ópera, arquitetura, design, novos media e projetos de cruzamentos artísticos.

O regulamento, o documento de perguntas frequentes (FAQ) e os formulários de candidatura de ambas as `open calls` encontram-se disponíveis no página de Internet oficial de Évora_27 (www.evora2027.com).