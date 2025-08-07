"Excelente oportunidade". Lisboa à venda pela mão de Bordalo II

Sendo uma “oportunidade de sonho” é, no entanto, uma cidade “onde a maioria nem pode sonhar em viver”.



Bordalo II que, no seu mais recente trabalho, colocou a capital portuguesa à venda. Estas citações acompanham o vídeo deque, no seu mais recente trabalho, colocou a capital portuguesa à venda.





Conhecido e reconhecido pelas obras provocantes, de sátira social, o artista plástico instalou esta quinta-feira o anúncio “Lisboa à venda” em protesto contra a especulação imobiliária.





destaca um número de telefone que pertence à departamento municipal responsável pelos concursos de apoio à renda e arrendamento acessível. O anúncio, entretanto retirado do local pwlas autoridades,que pertence à Plataforma Habitar Lisboa , o





A instalação de Bordalo II imita os anúncios habituais de imobiliárias e foi colocada no Cais das Colunas, Terreiro do Paço.





Conhecido como “a porta nobre de entrada em Lisboa”, ou “um local emblemático para apreciar o pôr-do-sol sobre o Rio Tejo”, o Cais das Colunas ficou historicamente ligado ao desembarque de inúmeras figuras de destaque, entre as quais, a rainha Isabel II de Inglaterra, em 1957.





Para “vender” Lisboa, Bordalo II diz que a cidade está “inserida numa zona premium da Península Ibérica, dispõe de vista deslumbrante sobre o rio Tejo e fácil acesso a restaurantes e comércio deluxe.”





Nos restaurantes mais turísticos do Terreiro do Paço um café pode custar mais de 2 euros, dependendo do tipo de estabelecimento e da localização específica dentro do Terreiro do Paço.



É “ideal para quem quer disfrutar de ambiente vibrante, cosmopolita e gentrificado.”





Problema… em Lisboa “a maioria nem pode sonhar em viver”.







[…] «Outra vez te revejo — Lisboa e Tejo e

Casual na vida como na alma […]»





tudo —,Transeunte inútil de ti e de mim,Estrangeiro aqui como em toda a parte,Excerto do Poema: “Lisbon Revisited” (1926)por Fernando Pessoa