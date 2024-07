Expofacic de Cantanhede promete música para todos os gostos em sete palcos

Em declarações aos jornalistas, no âmbito de uma visita técnica à montagem das infraestruturas do evento, a cerca de uma semana do início da Expofacic, -- a feira começa no dia 25 e estende-se até 04 de agosto -- Helena Teodósio falou sobre o cartaz de espetáculos, que, este ano, não apresenta nomes (nomeadamente internacionais) imediatamente reconhecíveis por faixas etárias mais altas, mas que o serão junto dos mais novos.

"Quando se fala de cartaz, a preocupação da comissão organizadora é evidentemente escolher, dentro do orçamento pensado, todas aquelas áreas que vão ao encontro dos mais novos ou dos menos novos. Pode não ser do agrado das pessoas da comissão organizadora algum tipo de artista, mas sabemos [que são nomes] que vão ser atratividade aqui na feira, seja a nível nacional, seja a nível internacional", observou a presidente da Câmara de Cantanhede.

A autarca evidenciou a preocupação dos organizadores em complementar a atividade económica da feira agrícola, comercial e industrial com os 600 expositores presentes, as juntas de freguesia e associações, e os sete palcos dispersos pelo recinto de 10 hectares, e que receberão, ao longo de 11 dias, perto de 200 artistas e grupos musicais, espetáculos e demonstrações culturais e desportivas.

"O que pretendemos é que quem vem à feira tenha, em todos os palcos, algo que lhe diga alguma coisa. (...) Toda a gente terá música e atuações que vão ao encontro daquilo que gostam", garantiu a também presidente da comissão organizadora.

No palco principal, cujo recinto comporta 32 mil pessoas (sensivelmente dois terços da lotação total diária da feira, que é de 50 mil pessoas) os destaques de origem internacional são todos brasileiros.

A cantora Luísa Sonza atua no dia 26, o Grupo Revelação, banda de pagode formada no Rio de Janeiro na década de 1990, que lançou 16 álbuns e meia centena de singles ao longo da carreira, tem atuação agendada para 27 e o artista de funk MC PH atua em 01 de agosto, na mesma noite dos portugueses António Zambujo e Miguel Araújo.

Se os destaques do cartaz do palco principal vão para artistas brasileiros e portugueses, os canadianos Magic!, que têm quase 15 milhões de ouvintes por mês na aplicação Spotify, são outra das atrações do cartaz, que inclui, ainda e entre outros, os `habituais` Tony Carreira (dia 28) e Xutos e Pontapés (no encerramento da Expofacic, em 04 de agosto).

Os Magic!, banda de fusão de reggae formada em 2012, são autores do tema "Rude", sucesso internacional em 2013 e ouvida no Spotify mais de mil milhões de vezes até hoje.

Atuam em 03 de agosto, penúltimo dia da Expofacic, partilhando o palco com o brasileiro Livinho e os portugueses Piruka e Kappa Jota.

Sobre o impacto económico da Expofacic, Helena Teodósio sustentou que a totalidade dos empresários representados no evento "dizem que vale mesmo a pena vir, não só pelos negócios que fazem durante os dias de feira, como todos os que projetam para depois".

Por outro lado, o evento, que contabiliza cerca de 500 mil entradas por edição, é uma montra da dinâmica empresarial do concelho e permite que esta aumente, observou Helena Teodósio, quer seja durante as montagens do certame, com o aumento dos consumos e da afluência em restaurantes, quer depois, durante os dias da feira, também nas estadias em unidades de alojamento, que se mostram insuficientes face à procura.