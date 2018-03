Exposição audiovisual inédita sobre José Saramago arranca hoje em São Paulo

Lusa06 Mar, 2018, 08:20 | Cultura

Chamada "Saramago - os pontos e a vista", a mostra traz reflexões do consagrado escritor português sobre si mesmo, a literatura e o mundo em momentos da intimidade até hoje não divulgados.

A presidente da Fundação José Saramago, Pilar Del Río, contou à Lusa que a mostra idealizada pelo curador brasileiro Marcello Dantas tem como foco central momentos da vida de Saramago no período em que ele escreveu o romance "A viagem do Elefante".

"Miguel Gonçalves Mendes foi registando durante vários anos os distintos momentos da vida de José Saramago. Aqui, sobretudo, temos [imagens] de quando ele escrevia o livro `A Viagem do Elefante` e de todas as circunstancias que ocorreram neste tempo, de vida, de doença e de recuperação", afirmou.

"No Brasil, Marcello Dantas teve a ideia de colocar-se em contacto com Miguel Gonçalves Mendes para recuperar imagens do filme [José e Pilar] e outras ainda não divulgadas para montar a exposição", acrescentou Pilar Del Río, que aparece ao lado de Saramago em alguns dos trabalhos expostos na mostra.

Já o curador, Marcello Dantas, explicou à reportagem que sua intenção era apresentar narrativas audiovisuais com pontos de vista muito pessoais de Saramago, conhecido pelo trabalho de reinvenção da língua portuguesa e também pelo gosto da polémica.

"Ele [Saramago] tinha uma condição de visão muito peculiar. Era uma coisa muito interessante toda a relação dele com a visão. Assim, o material que não foi usado no filme José e Pilar, que é completamente inédito também aqui no Brasil, se tornou a base que nos deu a possibilidade de fazer esta exposição", frisou.

"A exposição é audiovisual, mas também tem objetos. O que ela tem de muito único é o facto de ser uma exposição sobre um autor contada na voz do próprio autor, ou seja, na primeira pessoa", destacou Marcello Dantas.

Entre as peças expostas, inclui-se a cama dos avós de José Saramago, que viajou da sua terra natal, Azinhaga, e sobre a qual ele falou no discurso de aceitação do Prémio Nobel da Literatura, em 1998: "No Inverno, quando o frio da noite apertava ao ponto de a água dos cântaros gelar dentro da casa, iam buscar às pocilgas os bácoros mais débeis e levavam-nos para a sua cama".

Os visitantes também poderão ver o computador usado pelo autor no processo de escrita do romance "Ensaio sobre a Cegueira", adaptado para o cinema pelo cineasta brasileiro Fernando Meirelles.

A exposição "Saramago - os pontos e a vista" estará patente até dia 03 junho, no Farol Santander, em São Paulo, com entrada livre, e poderá ser visitada de terça-feira a domingo, das 09:00 às 19:00.